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"Поклали багато пацанів": розвідка перехопила чергову розмову окупанта

30 квітня 2022, 20:28

Руслан із "ДНР" підтвердив зрив планів по швидкому поверненню додому. Тепер орієнтовна дата закінчення служби для нього-кінець серпня-початок вересня.

Росіянин
Розвідка перехопила розмову окупанта / facebook.com/Mikokuk

Розвідка Міноборони перехопила розмову окупанта, який говорив з рідними з Росії, йдеться в пості ГУР у Facebook.

В аудіо окупанти вкотре підтвердили статус мародерів. Крім того, мобілізований з території "ДНР" Руслан розкрив дружині найближчі військові плани РФ.

Наразі його підрозділ знаходиться поруч із Зеленодольськом Дніпропетровської області. Незабаром там відбудеться новий наступ окупантів.

"Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіацію", - заявив загарбник.

Також Руслан з "ДНР" підтвердив зрив планів по швидкому поверненню додому. Тепер орієнтовна дата закінчення служби для нього - кінець серпня-початок вересня. Зате "розраду" він знайшов у мародерстві.

"Сьогодні одну штуку цікаву промутили. Сп... (вкрали) сім сонячних батарей. Промислових, великих", - розповів окупант.

Окремо він згадав про бойові втрати окупаційних військ. За словами воїна з "ДНР", "поклали багато пацанів". Правда, і смерті, і каліцтва до зміни світогляду не привели. Ні сам Руслан, ні його дружина війну і масові вбивства причиною проблем не вважають.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія змінює тактику і намагається усунути те, що стримує її прогрес у наступі на Україну. Знесилені російські підрозділи, які безуспішно намагалися здійснювати наступ на північному сході України, були змушені об'єднати і передислокувати.

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак зазначав, що у Росії вже немає шансів виграти війну проти України. Проте програш може затягнутися на роки.

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