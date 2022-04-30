Окупанти лякають мешканців Придністров'я загрозою з України

На Бессарабському напрямку російські військові розповідають населенню Придністров'я про загрозу з боку України.
Росія продовжує нагнітати ситуацію та вдаватися до поширення фейків - так, на Бессарабському напрямку російські військові розповідають населенню Придністров'я про загрозу з боку України, повідомляє Facebook-сторінка Генштабу ЗСУ.
"На Бессарабському напрямку окупанти поширюють дезінформацію про загрозу населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.",- пише пресслужба Генштабу.
Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія змінює тактику та намагається усунути те, що стримує її прогрес у наступі на Україну. Знесилені російські підрозділи, які безуспішно намагалися здійснювати наступ на північному сході України, були змушені об'єднати і передислокувати.
Раніше військовий експерт Валентин Бадрак зазначав, що у Росії вже немає шансів виграти війну проти України. Проте програш може затягнутися на роки.
Читайте також:
- Крах Путіна і результат битви за Донбас: Гордон зробив прогноз про війну Росії проти України
- Росія відмовилася від проведення на окупованому Донбасі параду Перемоги 9 травня
- РФ кидає на Донбас основні зусилля, важкі бої йдуть близько двох міст-розвідка Британії