Окупанти лякають мешканців Придністров'я загрозою з України

Окупанти продовжують поширювати фейки / скріншоти з відео

Росія продовжує нагнітати ситуацію та вдаватися до поширення фейків - так, на Бессарабському напрямку російські військові розповідають населенню Придністров'я про загрозу з боку України, повідомляє Facebook-сторінка Генштабу ЗСУ.

"На Бессарабському напрямку окупанти поширюють дезінформацію про загрозу населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.",- пише пресслужба Генштабу.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія змінює тактику та намагається усунути те, що стримує її прогрес у наступі на Україну. Знесилені російські підрозділи, які безуспішно намагалися здійснювати наступ на північному сході України, були змушені об'єднати і передислокувати.

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак зазначав, що у Росії вже немає шансів виграти війну проти України. Проте програш може затягнутися на роки.

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