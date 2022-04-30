РФ планує усунути те, що стримує наступ: британська розвідка розповіла про плани Кремля

Битанська розвідка розповіла про плани Кремля/ Reuters

Росія змінює тактику і намагається усунути те, що стримує її прогрес у наступі на Україну.

Зокрема, армія РФ намагається географічно зосередити свої сили. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

"Росія сподівається подолати проблеми, які раніше стримували її вторгнення, географічно зосередивши бойову міць, скоротивши лінії постачання та спростивши командування та управління", – йдеться у повідомленні.

Проте РФ все ще має значні проблеми, зазначають у британській розвідці. Армія країни-агресора була змушена об’єднати й передислокувати ті підрозділи, які здійснювали безуспішні спроби наступу на північному сході України. Ці підрозділи були виснажені та розрізнені, а багато військових – деморалізовані.

Зазначається, що все ще залишаються недоліки тактичної координації в російських військах.

"Відсутність навичок на рівні підрозділів та непостійна повітряна підтримка не дозволили Росії повністю використовувати свою бойову масу, незважаючи на локальні покращення", – наголошують у розвідці Британії.

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак зазначав, що у Росії вже немає шансів виграти війну проти України. Проте програш може затягнутися на роки.

Нагадаємо, за словами військового аналітика, російські окупанти продовжуватимуть наступ, передусім, на Донбасі. Зокрема, армія РФ буде рухатися в бік Слов'янська і Краматорська. Однак спочатку потрібно захопити Сєвєродонецьк. Існує серйозна загроза, що це місто окупанти за допомогою масованих обстрілів можуть перетворити на "другий Маріуполь".

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