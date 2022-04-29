РФ кидає на Донбас основні зусилля, важкі бої точаться біля двох міст – розвідка Британії/ Reuters

Битва за Донбас для Росії залишається основною, тому армія РФ перекидає на головний стратегічний напрямок основні зусилля. Окупанти зосереджуються на тому, щоб захопити всю територію Донецької та Луганської областей.

Найважчі бої відбуваються біля двох населених пунктів. Про це йдеться у зведенні військової розвідки Великої Британії станом на ранок п’ятниці, 29 квітня, яке було оприлюднене у Twitter.

Зазначається, що найбільш важкі бої точаться навколо Лисичанська та Сєверодонецька. Російські загарбники намагаються просунутися на південь від Ізюму до Слов'янська.

При цьому окупаційна армія зазнала значних втрат, маючи дуже незначні територіальні успіхи, кажуть у британській розвідці.

"Через сильний опір України територіальні здобутки Росії були обмежені та досягнуті ціною значних втрат для російських військ", – йдеться у зведенні.

Раніше військовий експерт зазначав, що Україна з кожним днем має більше умов для контрнаступу. Ресурси Росії уже на межі, натомість держави-партнери надають Україні все більше зброї для захисту від РФ. Це вплине на фінал війни.

Також експерт назвав три сценарії закінчення війни. Війна могла б закінчитися швидко, якби в РФ знищили б Путіна. Проте поки немає ознак, що готується його ліквідація.

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