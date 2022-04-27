ЗМІ розповіли, як завдяки розвідці США ЗСУ регулярно обманюють російських окупантів / УНІАН

Американська розвідка ділиться оперативною інформацією з українським військовим командуванням з приводу того, куди націлені ракетні удари росіян, щоб українці могли швидко переміщати власні системи ППО. Про це повідомляють журналісти телеканалу NBC News з посиланням на свої неназвані джерела серед діючих і колишніх чиновників в американській владі.

За словами одного з колишніх високопоставлених чиновників, американська розвідка передає оперативні дані з комерційних супутників на орбіті, що відстежують російські війська і авіацію. Але спецслужби США надають також і деталі про пологи військ і підрозділи російської армії, що діють в різних точках на театрі бойових дій.

Крім того, завдяки цьому обміну інформацією між розвідувальними агентствами, в перші дні вторгнення українські сили зуміли вчасно збити великий російський транспортний літак з сотнями десантників на борту. І саме цей літак росіяни збиралися посадити в аеропорту імені Антонова в Гостомелі.

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Нагадаємо, раніше російські окупанти, ймовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України.

Про це йдеться у свіжому зведенні військової розвідки про ситуацію в Україні станом, яку опублікувало Міноборони Великобританії.

"Українські сили готують оборону в Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня", - додали в британському оборонному відомстві.

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