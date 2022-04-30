РФ уже програла війну в Україні, але "програш" може затягнутися на роки – військовий експерт

У Росії вже не лишилося шансів виграти війну проти України, каже військовий експерт/ Фото Reuters

У Росії вже немає шансів виграти війну проти України. Такий шанс був під час першого тижня широкомасштабного наступу на нашу державу, проте РФ успішно його проґавила.

Ще з початку російського наступу було зрозуміло: якщо Україна витримає перший удар і протримається хоча б тиждень, то РФ після цього просто "загрузне" і втратить усі можливості перемогти. Про це розповів письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак під час чату на Главреді.

"Але програші бувають різні, вони можуть тривати роками, якщо світ буде нерішучим", – наголосив військовий експерт.

Поки Захід зволікав, загинуло багато українців. Проте зараз є ознаки того, що світ "прокинувся", каже Бадрак.

"Оскільки з кожним днем світ проявляє все більшу і більшу рішучість, Путін програв остаточно і безповоротно. І наша задача в тому, щоб зберегти максимальну кількість життів українців. Бо досі, допоки зволікав Захід, гинули наші громадяни. Адже Україна приймає на себе головний удар Росії", – зазначив експерт.

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак назвав три сценарії закінчення війни. За його словами, війна могла б закінчитися швидко, якби в РФ знищили б Путіна. Проте поки немає ознак, що готується його ліквідація.

Нагадаємо, Польща передала Україні військової техніки для захисту від російської агресії уже на суму 7 мільярдів злотих (за курсом станом на 29 квітня це близько 47,8 мільярдів гривень). Танків, які Україна отримала від країни-сусідки, вистачить на оснащення двох танкових бригад.

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