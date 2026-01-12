Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

Руслан Іваненко
12 січня 2026, 21:34оновлено 12 січня, 22:54
423
У Дніпрі та області запроваджують погодинні відключення світла, графіки яких можуть змінюватися протягом дня..
Свет, отключение
Кожне відключення триває кілька годин за погодинними графіками / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Про головне:

  • Точний час відключень можна перевірити на сайті ДТЕК
  • Абоненти ЦЕК також отримають погодинні графіки вимкнень
  • Пункти незламності надають світло, тепло та зарядку гаджетів

У вівторок, 13 січня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло може вимикатися від двох до чотирьох разів на день, повідомляє ДТЕК.

Кожне відключення триватиме кілька годин, а графіки розроблені погодинно на весь день.

відео дня

Графіки відключень для кожної черги

1.1 Черга

  • 04:30 – 08:30
  • 15:00 – 22:00

1.2 Черга

  • 04:30 – 08:00
  • 15:00 – 22:00

2.1 Черга

  • 05:00 – 11:30
  • 15:00 – 18:30

2.2 Черга

  • 04:30 – 11:30
  • 15:00 – 19:00

3.1 Черга

  • 00:00 – 01:00
  • 08:30 – 15:00
  • 18:30 – 22:00

3.2 Черга

  • 00:00 – 01:00
  • 08:00 – 15:00
  • 18:30 – 22:00

4.1 Черга

  • 00:00 – 01:00
  • 08:00 – 11:30
  • 18:30 – 22:00

4.2 Черга

  • 00:00 – 01:00
  • 08:00 – 15:00
  • 18:30 – 22:00

5.1 Черга

  • 01:00 – 04:30
  • 07:00 – 08:00
  • 11:30 – 18:30
  • 22:00 – 24:00

5.2 Черга

  • 01:00 – 04:30
  • 11:30 – 18:30
  • 22:00 – 24:00

6.1 Черга

  • 06:00 – 08:30
  • 15:00 – 20:00

6.2 Черга

  • 06:00 – 08:30
  • 15:00 – 22:00

  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 13 січня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 13 січня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 13 січня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 13 січня Фото: ДТЕК

Перевірити точний час відключень у своєму районі можна на сайті ДТЕК, ввівши адресу у спеціальне віконечко.

Графіки відключень для ЦЕК

Для абонентів компанії ЦЕК також діятимуть погодинні графіки вимкнень електроенергії в такому порядку:

1.1 черга:

  • з 05:00 до 11:30;
  • з 15:00 до 19:00.

1.2 черга:

  • з 05:00 до 11:30;
  • з 15:00 до 19:00.

2.1 черга:

  • з 05:00 до 08:30;
  • з 15:00 до 22:00.

2.2 черга:

  • з 05:00 до 08:30;
  • з 15:00 до 22:00.

3.1 черга:

  • з 00:00 до 01:00;
  • з 08:30 до 15:00;
  • з 18:30 до 22:00.

3.2 черга:

  • з 00:00 до 01:00;
  • з 08:30 до 15:00;
  • з 18:30 до 22:00

4.1 черга:

  • з 00:00 до 01:00;
  • з 08:30 до 15:00;
  • з 18:30 до 24:00.

4.2 черги:

  • з 00:00 до 01:00;
  • з 08:30 до 15:00;
  • з 19:00 до 24:00.

5.1 черга:

  • з 01:00 до 05:00;
  • з 11:30 до 18:30.

5.2 черга:

  • з 01:00 до 07:00;
  • з 11:30 до 18:30.

6.1 черга:

  • з 01:00 до 05:00;
  • з 07:00 до 08:30;
  • з 12:00 до 15:00;
  • з 22:00 до 24:00.

6.2 черга:

  • з 01:00 до 05:00;
  • з 07:00 до 08:30;
  • з 15:00 до 18:30;
  • з 22:00 до 24:00.

У компанії зазначили, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися.

Де працюють пункти незламності

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де під час відключень можна отримати світло, тепло, воду та підзарядити гаджети.

Пункти відкриті у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години. У Нікопольській громаді пункт працює цілодобово, інші – за потреби. Тут також можна безкоштовно випити чаю та трохи відпочити.

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня
Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Думка експерта щодо можливого скасування графіків

Експерт з ЖКГ Олег Попенко вважає, що варто обережно сприймати оптимістичні прогнози щодо скасування графіків відключень електроенергії. За його словами, наразі йдеться передусім про запуск сонячної генерації, а не про повне відновлення енергосистеми.

Попенко зазначає, що за сприятливої ситуації сонячні електростанції можуть почати працювати приблизно за два місяці, що частково зменшить дефіцит електроенергії, але за цей час повністю відновити пошкоджену систему навряд чи вдасться.

"Ключовим фактором є запуск сонячної генерації, який дасть ефект через два місяці, але це не означає, що вся система буде відновлена", — підкреслив експерт.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, у вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

Крім того, 13 січня протягом всього дня на території Черкаської області будуть діяти графіки відключення світла для населення. Про це повідомило Черкасиобленерго.

Нагадаємо, що 13 січня на території Запорізької області та в місті Запоріжжя будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення. Про це повідомило Запоріжжяобленерго.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра Днепропетровщина відключення світла Відключення світла Дніпропетроська область Відключення світла в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

22:55Політика
Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

21:34Енергетика
"Є інформація від розвідки": Зеленський попередив про новий масовий удар

"Є інформація від розвідки": Зеленський попередив про новий масовий удар

20:59Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

Гороскоп на завтра 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

Гороскоп на завтра 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

Останні новини

23:16

Олена Мозгова поділилася рідкісним фото батька її старшої доньки

23:13

Лише одиниці можуть вирішити завдання: всього один сірник робить рівняння правильним

22:55

Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

22:27

У яких будинках Києва опалення не буде до кінця зими: тривожний прогноз

22:06

Мурат Налчаджиоглу прийняв рішення щодо дочки від Ані Лорак

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справахГороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах
21:34

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січняФото

21:32

Лауреати премії "Золотий глобус 2026": хто став тріумфатором

21:18

Світло вимикатимуть увесь день: Черкащину накриють жорсткі графіки

20:59

"Є інформація від розвідки": Зеленський попередив про новий масовий удар

Реклама
20:51

Куп'янськ зачищають від росіян, над міськрадою піднято прапор УкраїниВідео

20:33

Відключення світла в Запорізькій області 13 січня - коли не буде електроенергії

20:16

Чоловік підібрав кішку на вулиці й незабаром зрозумів: сюрпризи тільки починаються

19:43

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

19:37

У Польщі готують нові важливі обмеження: кого з українців зачеплять зміни

19:10

РФ буде переслідувати мігрантів: що задумали в КремліПогляд

19:06

У квартирах "колотун", батареї лопаються: у Києві сотні будинків без опаленняФото

18:56

Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

18:43

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

18:20

Як відключатимуть світло 13 січня: в Укренерго розповіли про обмеження

18:17

"Це виглядало принизливо": експерт пояснив, як у Китаї зганьбили Путіна

Реклама
17:56

"Документ історичного рівня": Зеленський назвав новий крок для закінчення війни

17:46

Міцна позиція України та перестановка конкурентів: кого бачать переможцем Євробачення-2026

17:42

Холодніше, ніж на термометрі: як зміниться погода у Дніпрі 13–14 січня

17:32

Гривня різко летить вниз, а долар б'є рекорди: новий курс валют на 13 січня

17:30

Будинок нагріється за лічені хвилини: хитрий трюк з радіатором здивує результатомВідео

17:24

Відомий астролог назвав дату закінчення війни та вбивства Путіна - коли настане мирВідео

17:07

"Викликає огиду": відверта сцена у фільмі з Цимбалюком обурила мережуВідео

16:50

Китайський гороскоп на завтра 13 січня: Драконам - стрес, Мавпам - переживання

16:47

﻿ Буданов мислить на декілька кроків вперед, - Кулеба

16:42

Розпочнеться справжня негода: Тернопільщину накриє густий туман і ожеледь

16:39

Стародавню назву з карти стерла Катерина II - що це за місто України

16:36

В Україні різко посилили мобілізацію - основні зміни та за що штрафуватимуть українців

16:29

"Росіяни будуть кошмарити": з'явився прогноз термінів і цілей нових ударів РФ

16:27

"Це його мова кохання": зять Арнольда Шварценеггера розкрив незвичайний подарунок від нього

15:48

Експерт: звинувачення проти SEVILLA SALES SUMMIT SL є бездоказовими, у відкритих реєстрах порушень не виявлено актуально

15:25

Небезпечна тактика: Флеш розповів, як росіяни ховають міни за допомогою погоди

15:24

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

15:19

Таких цін, як у грудні, вже немає: в Україні подорожчав ряд базових продуктів

14:40

"Мої краші": Приходько публічно захопилася бандитами з 90-х

14:29

Щоб дизельне авто "пережило" морози: що потрібно зробити водіям уже зараз

Реклама
14:10

У Житомирі відключень світла менше, ніж в інших містах: чому так відбувається

14:02

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

13:54

"Не було карт з першого дня": Трамп назвав себе єдиним "козирем" Зеленського

13:35

В Україні вперше запустили 5G - де вже працює мережа і які міста на черзі

13:18

"На вас схожі": Могилевська показала обличчя дочок біля океануВідео

12:37

Сніг та -20 градусів: синоптик сказала, скільки протримаються суворі морози

12:36

"Гра на публіку": у чому суть стратегії Трампа і навіщо США потрібен новий санкційний закон

12:22

Гороскоп на завтра 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

12:16

Мовчун Валерій Меладзе потрапив у халепу на Пхукеті: дійшло до бійкиВідео

12:15

Блискучою чи матовою: якою стороною насправді треба класти фольгу

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти