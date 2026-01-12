Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

У Дніпрі та області запроваджують погодинні відключення світла, графіки яких можуть змінюватися протягом дня..

Кожне відключення триває кілька годин за погодинними графіками / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Про головне:

Точний час відключень можна перевірити на сайті ДТЕК

Абоненти ЦЕК також отримають погодинні графіки вимкнень

Пункти незламності надають світло, тепло та зарядку гаджетів

У вівторок, 13 січня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло може вимикатися від двох до чотирьох разів на день, повідомляє ДТЕК.

Кожне відключення триватиме кілька годин, а графіки розроблені погодинно на весь день.

Графіки відключень для кожної черги

1.1 Черга

04:30 – 08:30

15:00 – 22:00

1.2 Черга

04:30 – 08:00

15:00 – 22:00

2.1 Черга

05:00 – 11:30

15:00 – 18:30

2.2 Черга

04:30 – 11:30

15:00 – 19:00

3.1 Черга

00:00 – 01:00

08:30 – 15:00

18:30 – 22:00

3.2 Черга

00:00 – 01:00

08:00 – 15:00

18:30 – 22:00

4.1 Черга

00:00 – 01:00

08:00 – 11:30

18:30 – 22:00

4.2 Черга

00:00 – 01:00

08:00 – 15:00

18:30 – 22:00

5.1 Черга

01:00 – 04:30

07:00 – 08:00

11:30 – 18:30

22:00 – 24:00

5.2 Черга

01:00 – 04:30

11:30 – 18:30

22:00 – 24:00

6.1 Черга

06:00 – 08:30

15:00 – 20:00

6.2 Черга

06:00 – 08:30

15:00 – 22:00

Перевірити точний час відключень у своєму районі можна на сайті ДТЕК, ввівши адресу у спеціальне віконечко.

Графіки відключень для ЦЕК

Для абонентів компанії ЦЕК також діятимуть погодинні графіки вимкнень електроенергії в такому порядку:

1.1 черга:

з 05:00 до 11:30;

з 15:00 до 19:00.

1.2 черга:

з 05:00 до 11:30;

з 15:00 до 19:00.

2.1 черга:

з 05:00 до 08:30;

з 15:00 до 22:00.

2.2 черга:

з 05:00 до 08:30;

з 15:00 до 22:00.

3.1 черга:

з 00:00 до 01:00;

з 08:30 до 15:00;

з 18:30 до 22:00.

3.2 черга:

з 00:00 до 01:00;

з 08:30 до 15:00;

з 18:30 до 22:00

4.1 черга:

з 00:00 до 01:00;

з 08:30 до 15:00;

з 18:30 до 24:00.

4.2 черги:

з 00:00 до 01:00;

з 08:30 до 15:00;

з 19:00 до 24:00.

5.1 черга:

з 01:00 до 05:00;

з 11:30 до 18:30.

5.2 черга:

з 01:00 до 07:00;

з 11:30 до 18:30.

6.1 черга:

з 01:00 до 05:00;

з 07:00 до 08:30;

з 12:00 до 15:00;

з 22:00 до 24:00.

6.2 черга:

з 01:00 до 05:00;

з 07:00 до 08:30;

з 15:00 до 18:30;

з 22:00 до 24:00.

У компанії зазначили, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися.

Де працюють пункти незламності

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де під час відключень можна отримати світло, тепло, воду та підзарядити гаджети.

Пункти відкриті у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години. У Нікопольській громаді пункт працює цілодобово, інші – за потреби. Тут також можна безкоштовно випити чаю та трохи відпочити.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Думка експерта щодо можливого скасування графіків

Експерт з ЖКГ Олег Попенко вважає, що варто обережно сприймати оптимістичні прогнози щодо скасування графіків відключень електроенергії. За його словами, наразі йдеться передусім про запуск сонячної генерації, а не про повне відновлення енергосистеми.

Попенко зазначає, що за сприятливої ситуації сонячні електростанції можуть почати працювати приблизно за два місяці, що частково зменшить дефіцит електроенергії, але за цей час повністю відновити пошкоджену систему навряд чи вдасться.

"Ключовим фактором є запуск сонячної генерації, який дасть ефект через два місяці, але це не означає, що вся система буде відновлена", — підкреслив експерт.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, у вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

Крім того, 13 січня протягом всього дня на території Черкаської області будуть діяти графіки відключення світла для населення. Про це повідомило Черкасиобленерго.

Нагадаємо, що 13 січня на території Запорізької області та в місті Запоріжжя будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення. Про це повідомило Запоріжжяобленерго.

