"Є інформація від розвідки": Зеленський попередив про новий масовий удар

Руслан Іваненко
12 січня 2026, 20:59
Зеленский
/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ОП

Країна-агресор Росія може найближчим часом здійснити новий масштабний ракетно-дроновий удар по території України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до громадян.

За його словами, російські війська планують використати дрони для виснаження систем протиповітряної оборони та провести ракетні атаки.

"Росіяни хочуть скористатися холодною погодою. Найближчими днями цей удар може відбутися", — зазначив Зеленський.

Влада закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуватися рекомендацій щодо безпеки під час можливих обстрілів.

В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що протягом наступних 48 годин ворог ймовірно планує передислокацію шість бортів Ту-95МС з аеродрому Українка на аеродроми Оленья та Енгельс, а також три борти — на аеродром Біла.

Аналітики додають, що протягом найближчих діб ворог може перекинути 9 бортів Ту-95МС з Українки на Енгельс, Оленья та Бєлую. Що свідчить про підготовку до чергової атаки по Україні.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

"На вас схожі": Могилевська показала обличчя дочок біля океануВідео

