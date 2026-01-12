Рус
Відключення світла в Запорізькій області 13 січня - коли не буде електроенергії

Юрій Берендій
12 січня 2026, 20:33
У Запорізькій області 13 січня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для населення з метою стабілізації роботи енергосистеми.
Відключення світла Запоріжжя - графіки відключень світла в Запорізькій області на 13 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Запоріжжяобленерго опублікувало графіки відключень світла на 13 січня
  • Графіки обмежень потужності будуть діяти в обсязі 5 черг

Завтра, 13 січня на території Запорізької області та в місті Запоріжжя будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення. Про це повідомило Запоріжжяобленерго.

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 13 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.

/ Скріншот

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 07:00 – 12:00, 16:30 – 21:30

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 13 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

У Запоріжжяобленерго також повідомили, що з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі (5 черг). У разі надходження нових вказівок від НЕК "Укренерго" графік буде скориговано, а інформація про зміни буде оприлюднена протягом робочого дня на інформаційних ресурсах компанії та цілодобово на сторінці "Стабілізаційні відключення" на сайті Запоріжжяобленерго.

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Що впливає на графіки відключень світла - прогноз

Як раніше писав Главред, нічний удар Росії по Україні 9 січня, ймовірно, не матиме суттєвого впливу на тривалість відключень електроенергії. Водночас можливе посилення обмежень через очікуване похолодання. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк в ефірі "Київ24".

Він зазначив, що зниження температури та тривалий період сильних морозів, що може ускладнити ситуацію в енергосистемі.

"Це навантаження на енергосистему додаткове, в першу чергу через погодні умови. Ну і в другу чергу, що наша енергосистема, вона вся побита, абсолютно вся побита", - підкреслив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 січня по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів, а для промисловості запровадять обмеження потужності. Про пце повідомили в НЕК "Укренерго".

Водночас Житомир має один із найнижчих показників відключень світла в країні, що пов’язують із послідовною роботою міста над розвитком власної генерації та підвищенням енергоефективності. Завдяки реалізації низки проєктів за останні роки громада змогла суттєво зменшити залежність від загальнодержавної енергосистеми.

12 січня ситуація з електропостачанням у Києві різко ускладнилася. Так, у столиці та частині Київської області запровадили екстрені відключення електроенергії, повідомили в YASNO.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
