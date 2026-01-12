У яких будинках Києва опалення не буде до кінця зими: тривожний прогноз

Мова йде як мінімум про сотні багатоповерхівок, де з різних причин не провели злив з системи.

У деяких будинках можуть не відновити опалення опалення / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне:

У сотнях багатоповерхівок з різних причин не провели злив із систем

Ремонт і повернення тепла в такі будинки затягнеться на місяці

У Києві зафіксовані масштабні пошкодження систем опалення: у багатьох житлових будинках лопнули труби після того, як з них не була своєчасно видалена вода.

Про це повідомив керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, мова йде як мінімум про сотні багатоповерхівок, де з різних причин не провели злив — десь мешканці відмовилися самі, десь людей не поінформували, а в ряді випадків будинки просто не витримали морозів. В результаті запуск опалення там тепер неможливий без серйозних відновлювальних робіт.

Експерт попереджає, що ремонт і повернення тепла в такі будинки затягнеться на місяці. Він також різко розкритикував міську владу, заявивши, що підготовка і контроль за збереженням життєво важливих комунікацій до і після ракетних і дронових ударів були фактично провалені.

Квартири замерзають: що відбувається в Києві

Після потужної атаки Росії на Київ значна частина житлових будинків досі залишається без тепла. Містяни повідомляють, що через морози квартири промерзають, на склі з'являється іній, а вода, замерзаючи в трубах, викликає їх пошкодження і розриви.

Раніше повідомлялося про те, що Києву загрожують "жорсткі" відключення. Передача атомної енергії в місто поки неможлива, а пошкоджені генератори забезпечують лише близько 20% потреб.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

