Євробачення-2026: стала відома дата виступу України

Учасників Євробачення розподілили по півфіналах.

Євробачення-2026 жеребкування - коли виступатиме Україна / колаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine, instagram.com/eurovision

У якому півфіналі Євробачення виступить Україна

Коли відбудеться виступ українського конкурсанта

Підготовка до Євробачення-2026 йде повним ходом. 70-й ювілейний конкурс відбудеться у Відні, Австрія, 12, 14 і 16 травня.

Поки 35 країн-учасниць готуються обрати своїх фаворитів, які боротимуться навесні за кришталевий мікрофон, організатори Євробачення провели жеребкування, за результатами якого визначили, коли виступатимуть учасники. Відео з'явилося на офіційній сторінці конкурсу в YouTube.

Таким чином стало відомо, що Україна виступить у другій половині другого півфіналу Євробачення-2026, тобто 14 травня. Останній раз у другому півфіналі наша країна брала участь у 2018 році, який проходив у Лісабоні, Португалія. Тоді Україну представляв співак Melovin з піснею "Under the Ladder" і посів 17 місце.

Євробачення-2026 жеребкування - коли виступатиме Україна / фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

