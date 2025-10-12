США допомагають Україні завдавати ударів по цілях у РФ: у FT дізналися деталі

Розвідка США поділилася з Києвом інформацією, яка дала змогу завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах.

США допомагають Україні завдавати ударів по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОП

Коротко:

США визначили пріоритетні цілі для українців

Підтримка України посилилася з середини літа

Протягом кількох місяців США допомагають Україні завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, щоб послабити економіку російського диктатора Володимира Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів. Про це пише УНІАН із посиланням Financial Times.

За даними кількох українських і американських чиновників, розвідка США поділилася з Києвом інформацією, яка дала змогу завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах, зокрема нафтопереробних заводах, розташованих далеко за лінією фронту.

Як розповіли FT обізнані джерела, американська розвідка допомагає Києву в плануванні маршрутів, висоти, часу та ухваленні рішень щодо місій, що дає змогу українським безпілотникам дальньої дії, призначеним для одноразових атак, ухилятися від російської протиповітряної оборони.

"Три людини, знайомі з операцією, сказали, що Вашингтон був тісно залучений до всіх етапів планування. Один з американських чиновників сказав, що Україна обирала цілі для дальніх ударів, а Вашингтон потім надав розвіддані про вразливості цих об'єктів", - ідеться в повідомленні.

При цьому інші учасники операції зазначали, що США також визначили пріоритетні цілі для українців. Один із них назвав українські безпілотники "інструментом" Вашингтона для підриву російської економіки та підштовхування Путіна до врегулювання.

Трамп відкрито висловлював своє розчарування Путіним з часу саміту на Алясці, який не приніс відчутних результатів. За словами джерел FT, це стало одним із чинників, що вплинули на зміну позиції Трампа на користь більш потужних ударів.

Видання зазначає, що підтримка посилилася з середини літа. Ця зміна відбулася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у липні.

"Незабаром після липневої телефонної розмови чотири людини, знайомі з українською операцією з нанесення глибоких ударів з використанням безпілотників, повідомили, що до Києва почали надходити американські розвіддані з більш високим ступенем деталізації. Ця інформація дала змогу Києву краще картувати російську ППО і прокладати маршрути ударів", - ідеться в повідомленні.

У серпні та вересні різко зросла інтенсивність українських ударів по російських нафтогазових об'єктах і трубопроводах, які є основою військових дій Москви. Збиток змусив Москву скоротити експорт дизельного палива і посилити залежність від імпорту.

Чи можливий блекаут у Москві - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що блекауту в Москві можна досягти.

Він зазначив, що це не може бути швидким ефектом - треба йти шляхом накопичення, як і щодо нафтопереробки.

"Москва завжди мала і має більш серйозний захист - як з точки зору ППО, так і з точки зору резервування джерел постачання електроенергії. Так чи інакше все це прораховується, і за належного підходу блекауту в Москві можна досягти", - підкреслив експерт.

Удари по РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 жовтня ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.

Нагадаємо, що в Росії прогриміли потужні вибухи. Вони прогриміли за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені.

Також 2 жовтня вибухи лунали в Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

