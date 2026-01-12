Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

Президент України підписав укази про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій західних регіонів на Волині та Тернопільщині.

Зеленський призначив нових очільників для двох областей / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві обласних державних адміністрацій західних регіонів. Відповідні укази з'явились на офіційному сайті глави держави.

З посади голови Волинської ОДА звільнили Івана Рудницького, який очолював область із листопада 2024 року. Надалі він працюватиме у Службі безпеки України — його призначили заступником голови СБУ, обов’язки якого нині тимчасово виконує Євген Хмара.

Іван Рудницький є полковником СБУ. У 2015–2018 роках він керував Головним відділом з боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Львівській області. У 2019–2022 роках очолював управління СБУ в Закарпатській області, а з липня 2022 року — СБУ в Полтавській області.

Окремим указом президент призначив заступника Рудницького Романа Романюка тимчасовим виконувачем обов’язків голови Волинської ОВА.

Крім того, указом глави держави на посаду начальника Тернопільської обласної державної адміністрації призначено Тараса Пастуха.

"Призначити Пастуха Тараса Тимофійовича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Тарас Пастух народився в Тернополі. Він є українським громадським діячем і політиком, ветераном АТО та учасником бойових дій, а також народним депутатом України восьмого скликання.

Із 2014 року Пастух проходив службу у розвідувальній роті 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. З початком повномасштабної агресії Росії Пастух знову став до лав оборонців України у складі тієї ж 128-ї гірськопіхотної бригади.

У серпні 2022 року він зазнав тяжкого поранення, внаслідок якого йому було ампутовано частину кінцівки.

До цього, у 2008–2010 роках, він очолював Бучацьку районну державну адміністрацію, а в 2006–2009 роках був депутатом Тернопільської обласної ради.

Із лютого 2025 року Тарас Пастух обіймав посаду заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації, де відповідав, зокрема, за ветеранську політику, мобілізаційні питання та сферу енергетики.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський підписав серію кадрових указів, якими затвердив нових очільників обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Чернівецькій областях.

Крім того, глава держави призначив колишню міністерку фінансів і віцепрем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд своєю радницею з питань економічного розвитку.

До цього стало відомо, що Василь Малюк залишає посаду голови Служби безпеки України. Президент доручив йому зосередитися на розвитку українських асиметричних операцій і зробити цей напрям одним із найпотужніших у світі.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

