Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

Юрій Берендій
12 січня 2026, 22:55
1666
Президент України підписав укази про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій західних регіонів на Волині та Тернопільщині.
Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо
Зеленський призначив нових очільників для двох областей / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Тарас Пастух очолив Тернопільську ОВА
  • Роман Романюк стане тимчасовим виконуючим обов'язки начальника Волинської ОВА

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві обласних державних адміністрацій західних регіонів. Відповідні укази з'явились на офіційному сайті глави держави.

З посади голови Волинської ОДА звільнили Івана Рудницького, який очолював область із листопада 2024 року. Надалі він працюватиме у Службі безпеки України — його призначили заступником голови СБУ, обов’язки якого нині тимчасово виконує Євген Хмара.

відео дня

Іван Рудницький є полковником СБУ. У 2015–2018 роках він керував Головним відділом з боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Львівській області. У 2019–2022 роках очолював управління СБУ в Закарпатській області, а з липня 2022 року — СБУ в Полтавській області.

Окремим указом президент призначив заступника Рудницького Романа Романюка тимчасовим виконувачем обов’язків голови Волинської ОВА.

Крім того, указом глави держави на посаду начальника Тернопільської обласної державної адміністрації призначено Тараса Пастуха.

"Призначити Пастуха Тараса Тимофійовича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Тарас Пастух народився в Тернополі. Він є українським громадським діячем і політиком, ветераном АТО та учасником бойових дій, а також народним депутатом України восьмого скликання.

Із 2014 року Пастух проходив службу у розвідувальній роті 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. З початком повномасштабної агресії Росії Пастух знову став до лав оборонців України у складі тієї ж 128-ї гірськопіхотної бригади.

У серпні 2022 року він зазнав тяжкого поранення, внаслідок якого йому було ампутовано частину кінцівки.

До цього, у 2008–2010 роках, він очолював Бучацьку районну державну адміністрацію, а в 2006–2009 роках був депутатом Тернопільської обласної ради.

Із лютого 2025 року Тарас Пастух обіймав посаду заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації, де відповідав, зокрема, за ветеранську політику, мобілізаційні питання та сферу енергетики.

Кадрові зміни - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський підписав серію кадрових указів, якими затвердив нових очільників обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Чернівецькій областях.

Крім того, глава держави призначив колишню міністерку фінансів і віцепрем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд своєю радницею з питань економічного розвитку.

До цього стало відомо, що Василь Малюк залишає посаду голови Служби безпеки України. Президент доручив йому зосередитися на розвитку українських асиметричних операцій і зробити цей напрям одним із найпотужніших у світі.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скупчення БПЛА та "швидкісні цілі": у Харкові було чутно серію вибухів, що відомо

Скупчення БПЛА та "швидкісні цілі": у Харкові було чутно серію вибухів, що відомо

00:42Війна
Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

22:55Політика
Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

21:34Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

Гороскоп на сьогодні 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

Гороскоп на сьогодні 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах

Останні новини

00:59

Вагітна Бех-Романчук поскаржилася на свої "габарити": "Виглядає саме так"

00:42

Скупчення БПЛА та "швидкісні цілі": у Харкові було чутно серію вибухів, що відомо

12 січня, понеділок
23:58

Євробачення-2026: стала відома дата виступу України

23:46

Поширена помилка садівників: яке укриття троянд може знищити кущі до весниВідео

23:16

Олена Мозгова поділилася рідкісним фото батька її старшої доньки

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справахГороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах
23:13

Лише одиниці можуть вирішити завдання: всього один сірник робить рівняння правильним

22:55

Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

22:27

У яких будинках Києва опалення не буде до кінця зими: тривожний прогноз

22:06

Мурат Налчаджиоглу прийняв рішення щодо дочки від Ані Лорак

Реклама
21:34

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січняФото

21:32

Лауреати премії "Золотий глобус 2026": хто став тріумфатором

21:18

Світло вимикатимуть увесь день: Черкащину накриють жорсткі графіки

20:59

"Є інформація від розвідки": Зеленський попередив про новий масовий удар

20:51

Куп'янськ зачищають від росіян, над міськрадою піднято прапор УкраїниВідео

20:33

Відключення світла в Запорізькій області 13 січня - коли не буде електроенергії

20:16

Чоловік підібрав кішку на вулиці й незабаром зрозумів: сюрпризи тільки починаються

19:43

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

19:37

У Польщі готують нові важливі обмеження: кого з українців зачеплять зміни

19:10

РФ буде переслідувати мігрантів: що задумали в КремліПогляд

19:06

У квартирах "колотун", батареї лопаються: у Києві сотні будинків без опаленняФото

Реклама
18:56

Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

18:43

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

18:20

Як відключатимуть світло 13 січня: в Укренерго розповіли про обмеження

18:17

"Це виглядало принизливо": експерт пояснив, як у Китаї зганьбили Путіна

17:56

"Документ історичного рівня": Зеленський назвав новий крок для закінчення війни

17:46

Міцна позиція України та перестановка конкурентів: кого бачать переможцем Євробачення-2026

17:42

Холодніше, ніж на термометрі: як зміниться погода у Дніпрі 13–14 січня

17:32

Гривня різко летить вниз, а долар б'є рекорди: новий курс валют на 13 січня

17:30

Будинок нагріється за лічені хвилини: хитрий трюк з радіатором здивує результатомВідео

17:24

Відомий астролог назвав дату закінчення війни та вбивства Путіна - коли настане мирВідео

17:07

"Викликає огиду": відверта сцена у фільмі з Цимбалюком обурила мережуВідео

16:50

Китайський гороскоп на завтра 13 січня: Драконам - стрес, Мавпам - переживання

16:47

﻿ Буданов мислить на декілька кроків вперед, - Кулеба

16:42

Розпочнеться справжня негода: Тернопільщину накриє густий туман і ожеледь

16:39

Стародавню назву з карти стерла Катерина II - що це за місто України

16:36

В Україні різко посилили мобілізацію - основні зміни та за що штрафуватимуть українців

16:29

"Росіяни будуть кошмарити": з'явився прогноз термінів і цілей нових ударів РФ

16:27

"Це його мова кохання": зять Арнольда Шварценеггера розкрив незвичайний подарунок від нього

15:48

Експерт: звинувачення проти SEVILLA SALES SUMMIT SL є бездоказовими, у відкритих реєстрах порушень не виявлено актуально

15:25

Небезпечна тактика: Флеш розповів, як росіяни ховають міни за допомогою погоди

Реклама
15:24

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

15:19

Таких цін, як у грудні, вже немає: в Україні подорожчав ряд базових продуктів

14:40

"Мої краші": Приходько публічно захопилася бандитами з 90-х

14:29

Щоб дизельне авто "пережило" морози: що потрібно зробити водіям уже зараз

14:10

У Житомирі відключень світла менше, ніж в інших містах: чому так відбувається

14:02

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

13:54

"Не було карт з першого дня": Трамп назвав себе єдиним "козирем" Зеленського

13:35

В Україні вперше запустили 5G - де вже працює мережа і які міста на черзі

13:18

"На вас схожі": Могилевська показала обличчя дочок біля океануВідео

12:37

Сніг та -20 градусів: синоптик сказала, скільки протримаються суворі морози

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти