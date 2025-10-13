Медведєв впав в істерику через Томагавки для України і 'накинувся' на Трампа

Медведєв назвав Трампа "бізнес-миротворцем" і "зірково-смугастим" дядечком, і навіть згадав про американські підводні човни поблизу Росії.

Медведєв "сподівається", що Трамп не дасть Україні ракети Tomahawk / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

Медведєв "погрожує" Трампу ядерною зброєю через ракети Tomahawk

Медведєв відкрито образив Трампа

Медведєв "дорікнув" Трампу в порожніх погрозах Росії

Заступник президента країни-окупанта Росії Володимира Путіна в Радбезі Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу президента США Дональда Трампа. Він "попередив" главу Білого дому, що постачання Україні ракет Tomahawk нібито може "скінчитися погано для всіх", і самого Трампа. Оскільки ядерний пуск Томагавків, мовляв, не можна відрізнити від звичайного. У межах риторики Медведєв використовував образи.

"Погрожує в сто перший раз, коротше"

У своєму Telegram-каналі він вирішив "проаналізувати" заяву Трампа на адресу Путіна про те, що якщо кремлівський керівник не піде на врегулювання російсько-української війни, то для нього це закінчиться погано.

Медведєв вибухнув образами на адресу Трампа і "пригрозив", що це, мовляв, насамперед, для американського президента "може скінчитися погано".

"Трамп сказав, що якщо Президент Росії не врегулює український конфлікт, то для "нього це погано скінчиться". Погрожує в сто перший раз, коротше. Якщо "бізнес-миротворець" про "Томагавки", то фраза неправильна. Постачання цих ракет може скінчитися погано для всіх. І насамперед - для самого Трампа. Сто разів було сказано в зрозумілій навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне виконання "Томагавків" від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх здійснюватиме не Київ, а саме США. Читай: Трамп. Як відповідати Росії? Ось саме!" - додав Медведєв. Що відомо про ракету Tomahawk / Інфографіка: Главред

"Залишається сподіватися, що це чергова порожня загроза"

Крім того, російський чиновник "дорікнув" Трампу, що той неодноразово припускався "порожніх погроз" на адресу РФ.

"Залишається сподіватися, що це чергова порожня погроза, викликана затяжними перемовинами (із Зеленським, - реж.). На кшталт відправки атомних підводних човнів ближче до Росії. Ну ви знаєте, як це буває: підводний човен сплив у степах України", - нафантазував Дмитро Медведєв.

Думка експерта

Путін може застосувати ядерну зброю, якщо зрозуміє, що не здатний добитися своїх "цілей" в Україні звичайною зброєю, припустив в інтерв'ю Главреду колишній російський дипломат Борис Бондарєв.

"Я думаю, це може статися, якщо Путін зрозуміє, що він жодним чином не може досягти тих цілей, які поставив перед початком війни. Йому треба добитися результатів, тому що жоден диктатор - і Путін не виняток - не є всевладною сутністю: він залежить від людей навколо себе. Йому необхідно демонструвати своєму оточенню, що він веде їх до перемоги і процвітання. Що з ним їм буде краще, ніж без нього.

Якщо виявиться, що нічого не виходить - країна зморщується, виграти не вдається, а мир доведеться приймати не на своїх умовах, а на компромісних, - це в очах його оточення означатиме, що угробили півкраїни через дурниці. Умовно кажучи, через Крим або так звані ЛДНР. Тоді люди з найближчого кола Путіна - бюрократи, олігархи, військові - можуть поставити запитання: "Як же так?" - вважає дипломат.

На його думку, у такій ситуації Путіну треба буде показати, чому РФ зазнала таких втрат у війні.

"Путіну потрібно демонструвати, що всі ці втрати і проблеми - не дарма. Пояснення того, навіщо угробив 500 тисяч людей, економіку заради того, щоб Крим ніхто не відібрав, не переконають навіть найзатятіших прихильників Путіна. Тому йому потрібно, щоб Захід "прогнувся" - і тоді він витягне ядерну зброю і буде їм погрожувати.

Коли звичайні інструменти - безпілотники, терор, провокації, навіть біологічні чи інші атаки - перестануть працювати, коли гібридна війна не принесе бажаного результату, може початися ядерний шантаж. Що називається, останній аргумент королів", - додав Бондарєв.

"Погрози" Медведєва і відповідь Трампа - коротко:

Як повідомляв Главред, наприкінці липня Медведєв різко відреагував на слова Трампа про скорочення терміну ультиматуму Путіну щодо війни проти України з 50 до 10-12 днів. Тоді Медведєв "пригрозив" США "війною".

Після цього Трамп порадив Медведєву "стежити за словами". Проте Медведєв не встежив і вирішив "пригрозити" Трампу ядерною зброєю РФ.

У відповідь Трамп відправив два атомні підводні човни США ближче до берегів Росії.

"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами", - сказав Трамп.

Згодом у Путіна "сховали" Медведєва і відмежувалися від його риторики. Мовляв, це слова Медведєва, а Путін думає по-іншому. Так на Кремль вплинуло рішення Трампа про відправку ядерних підводних човнів ближче до Росії.

"У кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, дуже жорстко налаштовані у США і європейських країнах, тому так буває завжди", - говорив кремлівський рупор Дмитро Пєсков.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

