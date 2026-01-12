Куп'янськ зачищають від росіян, над міськрадою піднято прапор України

Головне:
- Над будівлею міської ради Куп'янська знову піднято український прапор
- "Хартія" встановила контроль над будівлею міської ради Куп'янська
У Куп'янську Харківської області над будівлею міської ради знову піднято український прапор бійцями Національної гвардії України.
У 13-й бригаді оперативного призначення "Хартія" 2-го корпусу Національної гвардії України повідомили про завершальний етап зачистки і встановлення державного прапора України над будівлею міської ради міста Куп'янськ.
"Хартія" встановила контроль над будівлею міської ради Куп'янська. Пошуково-ударне угруповання "Хартія" і тактичне угруповання "Куп'янськ" завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2 корпусу НГУ", - йдеться в повідомленні.
Воїни розвідувально-ударної групи (Р.У.Г.) 4 батальйону бригади "Хартія" встановили Державний прапор України над будівлею мерії в центрі Куп'янська.
"Куп'янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів - усьому, що ми називаємо методом "Хартії", - можна успішно зупиняти і знищувати ворога", - коментує командир 2 корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболенський.
Дивіться відео - українські бійці в Куп'янську:
Бої за Куп'янськ: дані військових
Командир 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігор Оболенський заявив, що повернення позицій в районі Куп'янська стало можливим завдяки чітко скоординованим діям всіх підрозділів Сил оборони України. За його словами, успіх операції забезпечила командна робота, і він висловив подяку військовослужбовцям, які брали участь у виконанні бойового завдання.
Бої за Куп'янськ - новини за темою
Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації ситуації на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".
Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.
Про джерело: Нацгвардія
Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.
Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.
