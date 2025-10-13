Рус
ISW про провокації РФ в Естонії: Кремль запустив "Фазу нуль" підготовки до війни з НАТО

Віталій Кірсанов
13 жовтня 2025, 10:56
10 жовтня уряд Естонії тимчасово закрив дорогу поблизу кордону після того, як прикордонники помітили невелику групу військових РФ.
Саатсеський чобіт, де бачили російських "зелених чоловічків"
Саатсеський чобіт, де бачили російських "зелених чоловічків" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Війська РФ діють "більш рішуче і помітно, ніж раніше
  • Росія вже використовувала Phase Zero перед вторгненням в Україну

Російська влада почала новий етап підготовки до потенційного конфлікту з НАТО, відомий як "Фаза нуль". Виявлення так званих "зелених чоловічків" на кордоні з Естонією вказує на формування інформаційно-психологічного плацдарму перед можливою майбутньою війною. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

10 жовтня уряд Естонії тимчасово закрив дорогу поблизу кордону після того, як прикордонники помітили невелику групу військових РФ без розпізнавальних знаків. Глава Південної префектури Естонії Мееліс Саарепуу уточнив, що це не були російські прикордонники, тоді як у РФ назвали інцидент "штатними заходами".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна 12 жовтня зазначив, що російські війська діють "більш рішуче і помітно, ніж раніше", проте не вважає ситуацію на кордоні надмірно напруженою. В уряді також планують повністю закрити цю ділянку дороги в майбутньому, оскільки будуються альтернативні маршрути в обхід території РФ.

Що таке "Фаза нуль" у військовій стратегії

Phase Zero (укр. "Фаза нуль") - це етап формування інформаційно-психологічних умов перед відкритими бойовими діями. На цьому етапі противник:

  • поширює пропаганду та дезінформацію для виправдання майбутніх дій;
  • впливає на громадську думку в цільових країнах;
  • проводить кібератаки та економічний тиск;
  • дестабілізує політичні системи та послаблює довіру до влади.

Аналітики нагадують, що Росія вже використовувала Phase Zero перед вторгненням в Україну у 2014 і 2022 роках, застосовуючи пропаганду, фейки про "утиски російськомовних", кібератаки та політичну дестабілізацію.

ISW підкреслює, що це перший зафіксований випадок, коли "зелені чоловічки" РФ спостерігаються поблизу держави НАТО в рамках кампанії "Фаза нуль", що демонструє новий рівень підготовки до потенційного конфлікту.

Ризик війни Росії і НАТО

Як писав Главред, Росія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки - "Фазу 0" - своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Тим часом союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на провокації російського диктатора Володимира Путіна, а саме розгортання озброєних безпілотників уздовж кордону з РФ і ослаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

Для нападу на такі країни, як Литва, Латвія та Естонія, 100-тисячного угруповання росіян Путіну буде достатньо. Майже всі ці країни мають непогане транспортне розгалуження, і логістика працює чудово - Росія може скористатися цим для швидкого просування і захоплення, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Скільки триватиме війна РФ із НАТО: думка експерта

Війна між Росією та європейськими країнами, якщо вона почнеться, буде більш стрімкою, ніж в Україні. Однак ця війна не завершиться швидко.

"Там усе буде швидше, тому що це буде війна з країнами НАТО. Але це все одно будуть не тижні чи місяці", - сказав в інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, тривалість війни залежатиме від стратегічних цілей європейських країн. Якщо метою європейців буде тільки звільнення окупованих територій і утримання власних кордонів, то війна може мати обмежену тривалість. Але якщо країни НАТО і Європи ухвалять рішення просуватися далі - до Москви, щоб зламати режим Путіна, війна триватиме до двох років.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

