Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Скупчення БПЛА та "швидкісні цілі": у Харкові було чутно серію вибухів, що відомо

Руслан Іваненко
13 січня 2026, 00:42оновлено 13 січня, 02:38
1035
ПВО, ракета
/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

У ніч на 13 січня жителі Харкова чули серію вибухів. Про наближення повітряних цілей до міста повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"Швидкісні цілі на Харків", — йшлося в офіційному повідомленні.

Інформацію про вибухи підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, звуки вибухів, які було чутно в місті, пролунали за межами Харкова — у найближчому передмісті.

відео дня

Згодом Терехов застеріг, що в Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних безпілотників. Він закликав мешканців перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки до оголошення відбою повітряної тривоги.

Цю інформацію також підтвердили у Повітряних силах ЗСУ, повідомивши про значне скупчення ударних БПЛА поблизу Харкова.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місці вибухів спалахнула пожежа. За його словами, внаслідок ворожої атаки за межами Харкова одна людина отримала поранення.

За уточненою інформацією, постраждав 42-річний чоловік, його госпіталізували. Місцеві служби продовжують з’ясовувати деталі інциденту.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до трьох, 42-річний та 40-річний чоловіки були госпіталізовані, ще один 58-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.

На жаль, внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова ззагинуло дві людини, повідомив Олег Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу "шахед" у дитячий санаторій у Шевченківському районі Харкова, що спричинило пожежу.

Новина доповнюється . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Перебої зі світлом та гучні вибухи: Україна під масовою атакою балістики та дронів

Перебої зі світлом та гучні вибухи: Україна під масовою атакою балістики та дронів

01:48Війна
Скупчення БПЛА та "швидкісні цілі": у Харкові було чутно серію вибухів, що відомо

Скупчення БПЛА та "швидкісні цілі": у Харкові було чутно серію вибухів, що відомо

00:42Війна
Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

22:55Політика
Реклама

Популярне

Більше
В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

Гороскоп на сьогодні 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

Гороскоп на сьогодні 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах

Останні новини

01:48

Перебої зі світлом та гучні вибухи: Україна під масовою атакою балістики та дронів

01:30

Меріл Стріп і Мартін Шорт готуються до весілля - ЗМІ

01:29

Рекорд більше Шевченку не належить — хто обійшов легенду українського футболу

00:59

Вагітна Бех-Романчук поскаржилася на свої "габарити": "Виглядає саме так"

00:42

Скупчення БПЛА та "швидкісні цілі": у Харкові було чутно серію вибухів, що відомо

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справахГороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах
12 січня, понеділок
23:58

Євробачення-2026: стала відома дата виступу України

23:46

Поширена помилка садівників: яке укриття троянд може знищити кущі до весниВідео

23:16

Олена Мозгова поділилася рідкісним фото батька її старшої доньки

23:13

Лише одиниці можуть вирішити завдання: всього один сірник робить рівняння правильним

Реклама
22:55

Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

22:27

У яких будинках Києва опалення не буде до кінця зими: тривожний прогноз

22:06

Мурат Налчаджиоглу прийняв рішення щодо дочки від Ані Лорак

21:34

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січняФото

21:32

Лауреати премії "Золотий глобус 2026": хто став тріумфатором

21:18

Світло вимикатимуть увесь день: Черкащину накриють жорсткі графіки

20:59

"Є інформація від розвідки": Зеленський попередив про новий масовий удар

20:51

Куп'янськ зачищають від росіян, над міськрадою піднято прапор УкраїниВідео

20:33

Відключення світла в Запорізькій області 13 січня - коли не буде електроенергії

20:16

Чоловік підібрав кішку на вулиці й незабаром зрозумів: сюрпризи тільки починаються

19:43

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

Реклама
19:37

У Польщі готують нові важливі обмеження: кого з українців зачеплять зміни

19:10

РФ буде переслідувати мігрантів: що задумали в КремліПогляд

19:06

У квартирах "колотун", батареї лопаються: у Києві сотні будинків без опаленняФото

18:56

Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

18:43

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

18:20

Як відключатимуть світло 13 січня: в Укренерго розповіли про обмеження

18:17

"Це виглядало принизливо": експерт пояснив, як у Китаї зганьбили Путіна

17:56

"Документ історичного рівня": Зеленський назвав новий крок для закінчення війни

17:46

Міцна позиція України та перестановка конкурентів: кого бачать переможцем Євробачення-2026

17:42

Холодніше, ніж на термометрі: як зміниться погода у Дніпрі 13–14 січня

17:32

Гривня різко летить вниз, а долар б'є рекорди: новий курс валют на 13 січня

17:30

Будинок нагріється за лічені хвилини: хитрий трюк з радіатором здивує результатомВідео

17:24

Відомий астролог назвав дату закінчення війни та вбивства Путіна - коли настане мирВідео

17:07

"Викликає огиду": відверта сцена у фільмі з Цимбалюком обурила мережуВідео

16:50

Китайський гороскоп на завтра 13 січня: Драконам - стрес, Мавпам - переживання

16:47

﻿ Буданов мислить на декілька кроків вперед, - Кулеба

16:42

Розпочнеться справжня негода: Тернопільщину накриє густий туман і ожеледь

16:39

Стародавню назву з карти стерла Катерина II - що це за місто України

16:36

В Україні різко посилили мобілізацію - основні зміни та за що штрафуватимуть українців

16:29

"Росіяни будуть кошмарити": з'явився прогноз термінів і цілей нових ударів РФ

Реклама
16:27

"Це його мова кохання": зять Арнольда Шварценеггера розкрив незвичайний подарунок від нього

15:48

Експерт: звинувачення проти SEVILLA SALES SUMMIT SL є бездоказовими, у відкритих реєстрах порушень не виявлено актуально

15:25

Небезпечна тактика: Флеш розповів, як росіяни ховають міни за допомогою погоди

15:24

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

15:19

Таких цін, як у грудні, вже немає: в Україні подорожчав ряд базових продуктів

14:40

"Мої краші": Приходько публічно захопилася бандитами з 90-х

14:29

Щоб дизельне авто "пережило" морози: що потрібно зробити водіям уже зараз

14:10

У Житомирі відключень світла менше, ніж в інших містах: чому так відбувається

14:02

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

13:54

"Не було карт з першого дня": Трамп назвав себе єдиним "козирем" Зеленського

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти