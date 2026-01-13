Скупчення БПЛА та "швидкісні цілі": у Харкові було чутно серію вибухів, що відомо

https://glavred.net/war/v-harkove-byla-slyshna-seriya-vzryvov-nad-gorodom-aktivnost-udarnyh-bpla-10731758.html Посилання скопійоване

У ніч на 13 січня жителі Харкова чули серію вибухів. Про наближення повітряних цілей до міста повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"Швидкісні цілі на Харків", — йшлося в офіційному повідомленні.

Інформацію про вибухи підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, звуки вибухів, які було чутно в місті, пролунали за межами Харкова — у найближчому передмісті.

Згодом Терехов застеріг, що в Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних безпілотників. Він закликав мешканців перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки до оголошення відбою повітряної тривоги.

Цю інформацію також підтвердили у Повітряних силах ЗСУ, повідомивши про значне скупчення ударних БПЛА поблизу Харкова.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місці вибухів спалахнула пожежа. За його словами, внаслідок ворожої атаки за межами Харкова одна людина отримала поранення.

За уточненою інформацією, постраждав 42-річний чоловік, його госпіталізували. Місцеві служби продовжують з’ясовувати деталі інциденту.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до трьох, 42-річний та 40-річний чоловіки були госпіталізовані, ще один 58-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.

На жаль, внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова ззагинуло дві людини, повідомив Олег Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу "шахед" у дитячий санаторій у Шевченківському районі Харкова, що спричинило пожежу.

