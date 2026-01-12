Рус
Читати російською
Світло вимикатимуть увесь день: Черкащину накриють жорсткі графіки

Юрій Берендій
12 січня 2026, 21:18
У Черкаській області 13 січня протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення через наслідки ворожих атак.
Графіки відключень світла Черкаси - графіки відключення світла на 13 січня

  • Відключення світла у Черкаській області будуть тривати протягом всього дня 13 січня
  • Обмеження вводяться через атаки РФ по Україні

Завтра, 13 січня протягом всього дня на території Черкаської області будуть діяти графіки відключення світла для населення. Про це повідомило Черкасиобленерго.

Зазначається, що через безперервні атаки противника та наслідки попередніх масштабних ракетно-дронових ударів по Черкаській області 13 січня, за розпорядженням НЕК "Укренерго", запровадять графіки погодинних відключень електроенергії.

Коли не буде світла 13 січня в Черкаській області - графіки відключень Черкаська область
Коли не буде світла 13 січня в Черкаській області - графіки відключень Черкаська область / Скріншот

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 21:00

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 02:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 20:00 - 23:00

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 02:00 - 04:00, 09:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

Відключення світла 13 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 20:00

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Чому графіки відключення світла можуть посилитись - прогноз

Як писав Главред, якщо протягом кількох днів температура опуститься приблизно до –20 градусів, для підтримання стабільної роботи енергосистеми можуть запровадити жорсткіші обмеження. Про це повідомив очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Він пояснив, що за умов різкого похолодання компанії доведеться посилювати балансувальні заходи, що може призвести до запровадження додаткової черги в графіках погодинних відключень.

"Для збалансування та забезпечення безаварійної роботи енергосистеми ми будемо змушені дещо посилити заходи обмеження. Орієнтовно - це плюс одна черга до графіків погодинних відключень", - пояснив Зайченко.

Генерація електроенергії в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 січня у Запорізькій області для населення запровадять графіки погодинних відключень електроенергії.

Нічна атака Росії на Україну 9 січня навряд чи суттєво позначиться на тривалості відключень, однак через посилення морозів можливе розширення обмежень. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" та член профільного енергетичного комітету Сергій Нагорняк.

Водночас уже в Україні прогнозують різке погіршення погоди. Уночі температура може знижуватися до –20°C, удень — до –10°C. Через налипання снігу на лініях електропередач не виключені перебої з постачанням електроенергії, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

