У Трампа є спосіб зупинити Путіна, але він не ризикуватиме - The Telegraph

Перемир'я в Україні, можливо, близько, але Києву доведеться вести перемовини на основі так званих мирних пропозицій президента США Дональда Трампа, які включають територіальні поступки. Єдиний спосіб зупинити Володимира Путіна - розміщення американських військ, але Трамп на такий крок не піде, оскільки розуміє, що західні союзники не рушатимуть слідом за Штатами в бій.

У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що заяви Зеленського і Трампа після зустрічі у Ватикані можуть вказувати на наближення миру в російсько-українській війні, але навряд чи це досягнення стане перемогою України. На цьому етапі поступки Києва неминучі. Путін бере гору у війні на виснаження, а Трамп не збирається вдаватися до рішучих дій.

Журналісти припустили, що в України, ймовірно, немає іншого вибору, окрім як вести перемовини на основі останніх пропозицій Трампа, які передбачають територіальні поступки.

Як стверджують у The Telegraph, судячи з сигналів із Вашингтона, Путін погодиться на ініціативи Трампа, особливо після загрози впровадження нових санкцій. Путіну належить провести оцінку щодо того, як продовження війни буде порівнюватися зі шкодою, яку завдадуть військові дії російській економіці.

Втім, у разі припинення вогню позиції Кремля лише зміцняться.

"У Москві він зможе легко представити це як перемогу; не так уже й важливо, чи вважає російський народ такий результат справедливим обміном за величезні жертви, яких він зазнав, і за значні збитки, завдані його рівню життя", - ідеться в матеріалі.

На думку журналістів, у разі угоди становище Зеленського стане хитким. Припинення вогню і територіальні поступки можуть призвести до того, що він навряд чи надовго залишиться президентом. Водночас Путін активно готується до такого сценарію і будуватиме плани щодо того, як використати ситуацію на свою користь.

Журналісти резюмували, що ситуація в Україні показала слабкість НАТО і Путін розцінить це як "зелене світло" для майбутніх агресій. Подібної позиції дотримуватимуться Китай, Іран та інші режими, які жорстко протиставляють себе Заходу.

"Немає нічого радісного в розморожуванні відносин між США та Україною, якщо кінцевий результат - зрада - залишається по суті тим самим", - підкреслюється в матеріалі.

Як повідомляв Главред, у суботу, 26 квітня, відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Обговорювалися питання завершення війни. За словами Зеленського, розмову можна буде назвати "історичною", якщо вдасться добитися реалізації домовленостей.

Після зустрічі із Зеленським президент Трамп засумнівався в "намірах" Путіна завершити війну. Як сказав Трамп, Путін, можливо, його обманює. Глава Білого дому допустив посилення санкцій щодо Росії.

Путін нібито готовий до перемовин з Україною "без попередніх умов", сказав кремлівський рупор Дмитро Пєсков. Пєсков стверджує, що про це Путін сказав посланнику Трампа Віткоффу на перемовинах у Москві.

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.