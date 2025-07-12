Зірка "Астерікс і Обелікс" загинув через безглузду випадковість: деталі трагедії

Бан Гей Мін діставав свій мобільний телефон, який упав у водостічну трубу.

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Бан Гей Мін загинув через безглузду випадковість / колаж: Главред, фото: instagram.com/bunhaymean

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Бан Гей Мін послизнувся на балконі Прокуратура Парижа офіційно почала розслідування справи

Французький стендап-комік і актор Бан Гей Мін, який відомий за фільмами "Астерікс і Обелікс" і "Шеф", загинув у Парижі. Чоловікові було 47 років. Про це пише видання Le Parisien.

Зазначається, що актор пішов із життя внаслідок нещасного випадку. Бан Гей Мін діставав свій мобільний телефон, який впав у водостічну трубу. Однак водночас він послизнувся на балконі й випав із висоти восьмого поверху.

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"З нескінченним сумом ми змушені оголосити про трагічну смерть нашого друга, нашого чудового артиста Бан Гей Міна. Згідно з наявними у нас доказами, намагаючись дістати телефон, Бан послизнувся і впав з висоти", - підтвердив трагедію продюсер Філіп Дельмас.

До слова, прокуратура Парижа вже офіційно почала розслідування цієї справи.

Бан Гей Мін народився в Лормоні в сім'ї китаянки і камбоджійця. У підлітковому віці почав писати гумористичні скетчі, виступав у кафе і займався імпровізацією. Після переїзду в Париж його помітили театральні продюсери. Він став учасником шоу Jamel Comedy Club, а потім створив власну виставу "Смішний китаєць у Легенді про булочку". Найвідоміша стрічка за участю Бан Гей Міна - "Астерікс і Обелікс", яка принесла йому популярність.

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