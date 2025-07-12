Катя Кузнєцова кинула свого бойфренда-росіянина і переїхала з України

Коротко:
- Що повідомила Кузнєцова про свого хлопця
- У чому причина розставання
Українська актриса Катерина Кузнєцова, яка відзначає свій 38-й день народження 12 липня, зробила несподіване зізнання.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, вона та її бойфренд-росіянин Макс більше не разом.
"Ми з Максом більше не разом. Було класно. Зі словами великої подяки і, звичайно, з повагою йду в новий етап свого життя. В етап нових зустрічей із собою і світом. Не знаю, що готує мені Всесвіт, але вже відчуваю, що це буде цікаво", - написала українська зірка.
За словами акторки, вона вирішила переїхати до Барселони. "Звісно не на постійній основі, просто мені важливо мати місце, куди я можу їздити і відновлюватися", - пояснює акторка.
Вона також додає, що Київ залишається її рідним містом і саме там на неї чекає багато цікавого.
"Але про Тенерифе ще буде багато повідомлень і слів.... Особливий острів для мене", - підсумовує акторка.
Раніше акторка не раз говорила, що попри національність її коханого, він не підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну.
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Раніше Главред писав про те, що Катя Кузнєцова розповіла про стосунки зі своїм хлопцем. Своєю історією актриса поділилася з ведучим Славою Дьоміним. Дьомін розпитав Кузнєцову, що вона думає з приводу фрази "хороших росіян не існує". "Згодна. І ми часто сваримося з цього приводу", - каже актриса Кузнєцова.
Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова показала, як займається баре. За словами Кузнєцової, головне знайти свій вид спорту. "І все буде круто! Буде мотивація, тренування в задоволення і крутий результат", - каже вона.
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Про персону: Катерина Кузнєцова
Катерина Кузнєцова - українська актриса театру і кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько - футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати - українська легкоатлетка Алла Борисенко.
Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступати до театрального.
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою і засудженням російського військового вторгнення в Україну.
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