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Зеленський розкрив деталі "історичної" зустрічі з Трампом: про що йшлося

Олексій Тесля
26 квітня 2025, 15:08
457
Лідери обговорили повне і безумовне припинення вогню, а також "надійний і тривалий мир".
Зеленський, Трамп
Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

  • Зеленський назвав свою зустріч із Трампом "хорошою"
  • Лідери обговорювали повне і безумовне припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський назвав свою зустріч в Італії з президентом США Дональдом Трампом "хорошою".

Він також додав, що вона має потенціал стати історичною, якщо буде досягнуто спільних результатів.

відео дня

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємося на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне і безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів", - написав Зеленський.

Він також подякував Трампу за зустріч.

Зі свого боку глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа була конструктивною.

"Конструктивно", - написав Єрмак у своєму Telegram, додавши до повідомлення фото зустрічі двох лідерів.

Дивіться відео - зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом:

Скріншот
Screenshot

Раніше в Білому домі оцінили зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Там зазначили, що зустріч, яка відбулася в суботу, 26 квітня, в Римі, була "дуже продуктивною".

Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву - він наголосив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.

Як писав Главред, Зеленський провів зустріч із Трампом у Римі. Вранці український президент прибув до Риму на похорон Папи Франциска і перед похороном провів зустріч із Трампом. Також Зеленський і Трамп домовилися провести подальші переговори після церемонії прощання з Папою.

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Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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