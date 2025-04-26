"Він мене просто обманює": Трамп відкрито пригрозив Путіну

Що відомо:
- Трамп почав сумніватися в бажанні Путіна завершити війну
- Трамп вважає, що Путін його обманює
- Трамп пригрозив Путіну санкціями
Президент США Дональд Трамп почав розуміти, що російський диктатор Володимир Путін насправді не хоче завершувати війну і просто обманює його. Про це він написав на своїй сторінці у Truth.
Трамп пригрозив Путіну новими санкціями.
"З огляду на все це, не було жодних причин для Путіна стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто дурить мене, і з ним потрібно боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій?" Занадто багато людей гине!!!" - написав Трамп.
Водночас він додав, що це не його війна, адже вона розпочалася за часів президентства Байдена та Обами.
"Це війна сонного Джо Байдена, а не моя. Це було програшно з першого дня, і не повинно було статися, і не сталося б, якби я був президентом у той час. Я просто намагаюся прибрати безлад, який залишили мені Обама і Байден", - написав Трамп.
Переговори щодо завершення війни в Україні - останні новини
Раніше в The Times повідомили, що Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України. У плані Трампа передбачається збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".
У CNN повідомляли, що Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни. Між Вашингтоном і Києвом зберігаються серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди з РФ.
Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву - він підкреслив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.
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