"Він мене просто обманює": Трамп відкрито пригрозив Путіну

Американський президент Дональд Трамп почав відкрито сумніватися в тому, що Путін хоче припинити війну.

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Трамп пригрозив Путіну / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, сайт Кремля

Що відомо:

Трамп почав сумніватися в бажанні Путіна завершити війну

Трамп вважає, що Путін його обманює

Трамп пригрозив Путіну санкціями

Президент США Дональд Трамп почав розуміти, що російський диктатор Володимир Путін насправді не хоче завершувати війну і просто обманює його. Про це він написав на своїй сторінці у Truth.

Трамп пригрозив Путіну новими санкціями.

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"З огляду на все це, не було жодних причин для Путіна стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто дурить мене, і з ним потрібно боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій?" Занадто багато людей гине!!!" - написав Трамп.

Водночас він додав, що це не його війна, адже вона розпочалася за часів президентства Байдена та Обами.

"Це війна сонного Джо Байдена, а не моя. Це було програшно з першого дня, і не повинно було статися, і не сталося б, якби я був президентом у той час. Я просто намагаюся прибрати безлад, який залишили мені Обама і Байден", - написав Трамп.

Переговори щодо завершення війни в Україні - останні новини

Раніше в The Times повідомили, що Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України. У плані Трампа передбачається збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

У CNN повідомляли, що Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни. Між Вашингтоном і Києвом зберігаються серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди з РФ.

Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву - він підкреслив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.

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