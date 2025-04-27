У США поставили Росії ультиматум щодо України і розкрили плани проти Кремля

Агресор Росія повинна прийняти почесний, справедливий і міцний мир, сказав Ліндсі Грем.

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Соратник Трампа попередив Путіна про новий удар США по російській економіці / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

Росія повинна прийняти пропозиції Трампа щодо України

Якщо Росія не погодиться, будуть нові санкції

Санкції торкнуться покупців російських енергоресурсів

У Сенаті готові узгодити нові санкції проти Росії, якщо вона "не прийме почесний, справедливий і міцний мир". Тоді Сполучені Штати впровадять вторинні мита проти будь-якої держави, яка веде закупівлі російських нафти, газу, урану, або ж іншої продукції. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

У своєму акаунті в X він розповів про те, що вже подав двопартійний законопроект про нові санкції "проти путінської Росії". У документа майже 60 співавторів.

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Санкції передбачають вторинні мита щодо будь-яких держав, які купують нафту, газ або іншу продукцію в Росії.

"Сенат готовий рухатися в цьому напрямку і зробить це переважною більшістю, якщо Росія не прийме почесний, справедливий і міцний мир", - пояснив сенатор.

Також Ліндсі Грем подякував Трампу та його команді "за наполегливу роботу, спрямовану на те, щоб завершити війну в Україні, що була спричинена варварським вторгненням Путіна, гідно та справедливо".

Перемовини щодо завершення війни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 26 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом. Вони обговорили питання мирного завершення російсько-української війни. Зеленський назвав розмову "хорошою" і підкреслив, що, якщо вдасться досягти домовленостей, зустріч можна буде назвати "історичною".

Після цієї розмови Трамп засумнівався в так званих намірах Путіна завершити війну. Американський президент припустив, що очільник Кремля його обманює, і припустив нові санкції щодо Росії.

Путін "готовий" до перемовин з Україною, мовляв, без попередніх умов, сказав того ж дня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. За словами Пєскова, Путін про це сказав і представнику Трампа Віткоффу в рамках їхньої зустрічі в Москві.

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Хто такий Ліндсі Грем? Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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