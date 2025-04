РФ готує нову тактику для наступу влітку-восени: у США назвали плани

Що сказали в ISW:

Країна-окупант Росія має намір змінити тактику своїх наступальних операцій, які плануються на літо і осінь поточного року. Ворог збирається використовувати на постійній основі мотоцикли, щоб протистояти безпілотникам Сил оборони України. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що днями Міністерство оборони російських окупантів опублікувало відео, на якому можна помітити, як ворожі бійці на полігоні відпрацьовують тактику наступу й оборони на мотоциклах. Росіяни працюють у групах по дві-три людини.

Представник Харківського угруповання ЗСУ Павло Шамшин розповів, що за даними української розвідки, росіяни навчають своїх солдатів тактики ведення бою, яка передбачає використання мотоциклів. Імовірно, це вказує на їхні плани все частіше використовувати мотоцикли під час наступальних операцій в Україні влітку й восени 2025 року.

За словами Шамшина, мотоцикли дозволяють росіянам збільшити швидкість і маневреність, що дуже важливо для ухилення від ударів українських безпілотників. Утім, гучний шум мотоцикла заважає самому "мотоциклісту" почути звук БПЛА, що наближаються.

Аналітики ISW також акцентували увагу на тому, що дедалі більше російських підрозділів по всій лінії фронту використовують мотоцикли та цивільні автомобілі під час атак своїх військ.

"Російське командування продовжує адаптувати свою тактику для протидії ударам українських безпілотників і, ймовірно, для пом'якшення нестачі техніки російських військових унаслідок великих втрат бронетехніки влітку та на початку осені 2024 р.", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Як повідомляв Главред, на початку квітня заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив, що Росія готується активізувати наступальні операції на кількох напрямках. У ворога є ресурси - Кремль має намір збільшити кількість військ на 150 тисяч військових. Проте наразі незрозуміло, чи зможуть окупанти досягти значних оперативних просувань.

Росія намагатиметься захопити нові території, щоб отримати можливість тиску на Україну в рамках перемовин, сказав президент Володимир Зеленський. ЗСУ не дають ворогу можливості зосередити свої війська в напрямку Сум, Чернігова та Харкова.

У прикордонних районах Сумської області тривають інтенсивні бойові дії, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Окупанти намагаються витіснити українські війська з Курської області, щоб прорватися на територію України.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.