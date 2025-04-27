Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ готує нову тактику для наступу влітку-восени: у США назвали плани

Андрій Ганчук
27 квітня 2025, 08:30оновлено 27 квітня, 09:25
971
Минулого літа і на початку осені окупанти втратили дуже багато бронетехніки, і тепер змушені змінювати підходи до війни.
ЗСУ, війська РФ
Росіяни готуються до постійного використання мотоциклів на полі бою - ISW / Колаж: Главред, фото: 4-я ОТБ, АрміяІнформ

Що сказали в ISW:

  • Росіяни збираються використовувати мотоцикли в боях на постійній основі
  • Окупанти вважають, що мотоцикли допоможуть "захиститися" від українських БПЛА

Країна-окупант Росія має намір змінити тактику своїх наступальних операцій, які плануються на літо і осінь поточного року. Ворог збирається використовувати на постійній основі мотоцикли, щоб протистояти безпілотникам Сил оборони України. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що днями Міністерство оборони російських окупантів опублікувало відео, на якому можна помітити, як ворожі бійці на полігоні відпрацьовують тактику наступу й оборони на мотоциклах. Росіяни працюють у групах по дві-три людини.

відео дня

"Відео свідчить про те, що російські військові розробляють тактику систематичного наступального використання мотоциклів і, очевидно, готуються видати російському персоналу в Україні збільшену кількість мотоциклів", - вважають аналітики.

Влітку та восени ворог дедалі частіше використовуватиме мотоцикли

Представник Харківського угруповання ЗСУ Павло Шамшин розповів, що за даними української розвідки, росіяни навчають своїх солдатів тактики ведення бою, яка передбачає використання мотоциклів. Імовірно, це вказує на їхні плани все частіше використовувати мотоцикли під час наступальних операцій в Україні влітку й восени 2025 року.

Чому окупанти застосовують мотоцикли

За словами Шамшина, мотоцикли дозволяють росіянам збільшити швидкість і маневреність, що дуже важливо для ухилення від ударів українських безпілотників. Утім, гучний шум мотоцикла заважає самому "мотоциклісту" почути звук БПЛА, що наближаються.

Аналітики ISW також акцентували увагу на тому, що дедалі більше російських підрозділів по всій лінії фронту використовують мотоцикли та цивільні автомобілі під час атак своїх військ.

"Російське командування продовжує адаптувати свою тактику для протидії ударам українських безпілотників і, ймовірно, для пом'якшення нестачі техніки російських військових унаслідок великих втрат бронетехніки влітку та на початку осені 2024 р.", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Наступ Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, на початку квітня заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив, що Росія готується активізувати наступальні операції на кількох напрямках. У ворога є ресурси - Кремль має намір збільшити кількість військ на 150 тисяч військових. Проте наразі незрозуміло, чи зможуть окупанти досягти значних оперативних просувань.

Росія намагатиметься захопити нові території, щоб отримати можливість тиску на Україну в рамках перемовин, сказав президент Володимир Зеленський. ЗСУ не дають ворогу можливості зосередити свої війська в напрямку Сум, Чернігова та Харкова.

У прикордонних районах Сумської області тривають інтенсивні бойові дії, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Окупанти намагаються витіснити українські війська з Курської області, щоб прорватися на територію України.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війська Росії війна Росії та України Інститут вивчення війни
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Є загиблий, поранена дитина: Дніпропетровщина оговтується після атаки РФ

Є загиблий, поранена дитина: Дніпропетровщина оговтується після атаки РФ

09:33Війна
РФ готує нову тактику для наступу влітку-восени: у США назвали плани

РФ готує нову тактику для наступу влітку-восени: у США назвали плани

08:30Війна
У США поставили Росії ультиматум щодо України і розкрили плани проти Кремля

У США поставили Росії ультиматум щодо України і розкрили плани проти Кремля

07:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

Вдарять дощі з грозами: якою буде погода на початку травня

Вдарять дощі з грозами: якою буде погода на початку травня

Китайський гороскоп на завтра 27 квітня: Щурам - страх, Півням - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 27 квітня: Щурам - страх, Півням - суперечки

Ватикан виділив Зеленському особливе місце: ЗМІ розповіли, що означає цей жест

Ватикан виділив Зеленському особливе місце: ЗМІ розповіли, що означає цей жест

"Славік і Настя - окрема історія": Потап заінтригував новою заявою

"Славік і Настя - окрема історія": Потап заінтригував новою заявою

Останні новини

09:33

Є загиблий, поранена дитина: Дніпропетровщина оговтується після атаки РФ

09:21

Гороскоп на завтра 28 квітня: Дівам - грандіозний прибуток, Стрільцям - подорож

09:20

Чому не можна обганяти вантажівки з правого боку: знають не всі водії

09:00

Ані Лорак фінансує державу, яка нас вбиває: співачка Ангела про артистів-зрадників, утікачів і втому від війни

08:50

Здійнявся яскравий вогонь: партизани влаштували підрив на залізниці окупантів

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травніУкраїну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні
08:30

РФ готує нову тактику для наступу влітку-восени: у США назвали плани

08:12

Коли в Україну повернеться потепління: синоптик назвав точну дату

08:10

Як похорон лідера 1,5 млрд католиків не став подією №1 навіть у РиміПогляд

07:38

У США поставили Росії ультиматум щодо України і розкрили плани проти Кремля

Реклама
06:10

"Туман війни": як пройшла зустріч Трампа та ЗеленськогоПогляд

04:35

Як сказати "наличка" і "обналичивать" українською мовою: яких помилок варто уникатиВідео

03:30

Чому поліцейські просять водіїв показати язик: відповідь здивує

02:30

"Поділ територій": прогноз найгіршого сценарію з виходом США з переговорівВідео

01:31

РФ проривається з двох напрямків, бої за Костянтинівку вже можливі - лейтенант ЗСУ

00:47

Росіяни накопичують сили та намагаються просуватись на Сумщині - DeepState

26 квітня, субота
23:52

Магнітні бурі влуплять одна за одною: коли на Україну чекає затишшя

23:06

Українська співачка стала жертвою шахраївВідео

22:44

На скільки зросте ціна на хліб: експерт зробив неочікуваний прогноз

22:06

На Молодик у квітні пощастить майже всім: які 5 знаків зодіаку купатимуться в багатстві

21:54

Що робити, якщо пральна машина погано зливає воду: порада від майстраВідео

Реклама
21:39

Трамп зробив гучну обіцянку щодо мирних переговорів щодо України

21:18

"Шахтар" – "Динамо": коли й де дивитися головний матч туру УПЛ

20:53

Приховує корисну функцію: що означає кнопка з стрілкою на брелоку авто

20:24

Ватикан виділив Зеленському особливе місце: ЗМІ розповіли, що означає цей жест

19:30

Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

19:10

Травень стане каталізатором для російських окупантівПогляд

19:02

Зустріч Зеленського і Трампа: коли відбудуться наступні переговори

18:59

100 днів другого терміну Трампа: ЗМІ розповіли, як це позначилося на Україні

18:55

Кома: російська блогерка Боня опинилася у важкому стані на Евересті

18:05

Після зустрічі Зеленського з Трампом у Путіна заявили про "готовність до переговорів"

17:32

"Він мене просто обманює": Трамп відкрито пригрозив Путіну

17:17

Правозахисницю, яка звинувачувала принца Ендрю у зґвалтуванні, знайшли мертвою

17:13

Боротьба до останньої висоти: Магучіх впевнено виграла етап Діамантової ліги

17:00

Почнеться "чорна смуга": що не можна робити 27 квітня

16:53

Зустріч з улюбленою акторкою та сльози щастя: на шоу "Я люблю Україну" здійснили мрію доньки загиблого героя

16:53

"Операція триває": Генштаб висміяв маячню Путіна про вихід ЗСУ з Курщини

16:18

Проводи, або Гробки: чи можна залишати на могилах їжу та алкоголь 27 квітня

15:47

Господинь закликали протирати каструлі чайними пакетиками: у чому причина

15:46

Сергій Дейнеко на Сумщині: голова ДПСУ перевірив ситуацію на кордоні з росією (відео)Відео

15:22

Не лише росіяни: Герасимов уперше озвучив нові факти про участь КНДР

Реклама
15:08

Зеленський розкрив деталі "історичної" зустрічі з Трампом: про що йшлосяВідео

15:05

Гороскоп на травень 2025: названо знак зодіаку, на який чекає запаморочливий успіхВідео

15:03

"Славік і Настя - окрема історія": Потап заінтригував новою заявою

15:02

Чи можна давати собаці свячену паску: священник дав однозначну відповідьВідео

14:46

В РФ оголосили про "повне звільнення" Курської області - деталі

14:14

Що насправді означає прізвище Путін: історик розкрив цікавий нюансВідео

14:11

ЗСУ знищили сина заступника директора ЦРУ: американець воював в Україні на боці РФ

13:47

Відповідь неочевидна: історик розповів про приховане значення слова "Січ"Відео

13:38

Гороскоп на травень 2025 для Близнюків: далека подорож, нові цілі та мріїВідео

13:38

У Білому домі зробили заяву після зустрічі Трампа із Зеленським: що відомо

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти