У РФ лише чотири таких кораблі: у Чорному морі ГУР вивело з ладу судно за $60 млн

Корабель РФ під Новоросійськом отримав точний удар українського безпілотника.

Спецназ ГУР атакував корабель Чорноморського флоту РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот відео ГУР

Коротко:

10 вересня спецназ ГУР України атакував корабель проєкту MPSV07

Всього у Росії лише чотири таких судна

Удар бойовим українським безпілотником припав на рубку управління

Спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Загалом у агресора є чотири таких судна.

"10 вересня 2025 року в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора Росії - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого чорноморського флоту", - повідомили у пресслужбі ГУР.

Зазначений корабель росіяни ввели в експлуатацію 2015 року.

Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватися для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.

"У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку і патрулював підходи до бухти Новоросійської, де агресор "прописав" залишки свого Чорноморського флоту. Точного удару майстри ГУР МО України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в ділянку містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля", - повідомили в розвідці.

Унаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт.

