Україна може перемоги Росію у війні - бійці ГУР назвали єдиний дієвий метод

Ветерани ГУР МО наголосили, що росіяни добре підготовлені й мають значні ресурси, тому перемогти їх можна лише завдяки розуму та гнучкості українців.

Як Україна може перемоги Росію у війні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Російські військові добре підготовлені, швидко адаптуються та мають значні ресурси, тому недооцінювати їх небезпечно. Україна може перемогти росіян можна лише одним методом. Про це в ефірі Армія TV розповіли ветерани ГУР МО України Тарас Проць (підрозділ "Кракен") та Сергій Шикун (департамент активних дій).

"Є міф, що Ванька – дурень. Ні. Люди там пройшли таку ж саму підготовку… В цьому ми однакові...", - розповів Шикун.

Українські військові визнають, що противник швидко навчається та володіє значним бойовим досвідом. Як приклад наводять центр спеціального призначення "Сенеж" – підрозділ ЗС РФ, де готують спецпризначенців.

"Росіяни там професійні такі ж, як і ми. Не варто нікого недооцінювати…", - вказують вони.

За словами Проця, бійці цього центру мають як переваги, так і недоліки, однак залишаються професійними військовослужбовцями, які пройшли низку конфліктів – від сирійської кампанії на боці режиму Башара Асада до двох чеченських воєн, операцій у Кабардино-Балкарії, Інгушетії та Карабасі.

На думку українських військових, перемога над таким небезпечним супротивником можлива лише завдяки розуму. Адже Україна не має такого людського ресурсу, як Росія, яка залучає до війни мешканців Якутії, Бурятії та інших регіонів. До того ж ворог уважно відстежує українські ініціативи, швидко їх переймає та має значно більше можливостей для масштабування.

"У нас є більше можливостей розумових. Ми більш гнучкі… Так, у них теж є свої ініціативи – це 100%. Але через те, що й у 2022 році ми змогли підлаштуватися, проявити ініціативу та нав’язати ворогу свою гру - так ми можемо перемогти… Якщо ми гратимемо своїми перевагами на недоліках противника – тільки там ми виграємо. Якщо битимемся лоб у лоб – ми програємо. Адже у нас просто немає стільки людей", - наголосив Проць.

Чи піде Росія на новий наступ з Білорусі - думка експерта

Як писав Главред, у вересні стартують спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025", які, за словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, можуть стати ширмою для нових наступальних дій РФ.

Водночас експерт наголосив, що можливий наступ із півночі був би радше вигідним для України, адже повторив би сценарій лютого 2022 року, коли росіяни розтягнули фронт замість концентрації сил на ключових напрямках.

"Піти на заздалегідь підготовлені позиції на півночі Київщини, де всі дороги заміновані й на них чекають наші підрозділи, або, наприклад, на Житомирщині чи Чернігівщині — це був би для нас подарунок. Це стало б фінальною крапкою їхньої літньої наступальної кампанії", - пояснив Кузан.

Війна Росії проти України - заяви військових про хід боїв

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові досягають успіхів у тактичному просуванні на Донбасі, що може помітно покращити ситуацію на окремих ділянках фронту. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Водночас армія Росії продовжує активно діяти на кількох напрямках, однак, як наголосив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, утримувати такий темп ворог довго не зможе.

Підполковник Максим Жорін, заступник командира Третьої штурмової бригади, підкреслив, що Росія ніколи не дотримується обіцянок щодо припинення вогню. Тому єдиною реальною гарантією безпеки для України може стати присутність військових США або НАТО на лінії розмежування.

Про персону: Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

