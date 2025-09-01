Знищені гелікоптери та судно РФ: в ГУР показали кадри масованого удару по Криму

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України атакували тимчасово окупований Крим, знищивши два вертольоти Мі-8 російських окупантів та ворожий буксир.

В ГУР показали кадри масованого удару по Криму / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

ГУР атакували дронами тимчасово окупований Крим

Внаслідок атаки знищено два Мі-8

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішного удару по території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки було знищено два російські вертольоти Мі-8 і вороже судно. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Зазначається, що в результаті бойової роботи спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" дронами було атаковано авіабазу російських військ у Гвардійському поблизу Сімферополя, де успішно знищено два вертольоти Мі-8.

Втрати окупантів оцінюються в 20–30 мільйонів доларів.

"Невтішний фінал спіткав також російський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя ― під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває!", - зазначили в ГУР МО.

Дивіться відео успішних ударів ГУР МО по цілях РФ в Криму:

Чи може Україна знищити Кримський міст - думка експерта

Як писав Главред, удари по системах ППО в окупованому Криму можуть свідчити про початок підготовки до знищення Кримського мосту. Таку думку в коментарі 24 каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, українські сили фактично "осліплюють" російську протиповітряну оборону на півострові, що є ключовою умовою для успішних ударів по східній частині Криму. На це вказує, зокрема, атака на РЛС комплексу С-400.

Світан вважає, що подібні удари й надалі очікують Крим, адже важливі об’єкти ППО РФ зосереджені біля Сімферополя, Севастополя та на аеродромі "Кача". Він підкреслив, що півострів має вразливе розташування, фактично є "оперативним котлом", тому за наявності відповідних засобів знищити Керченський міст для України не становитиме значної складності.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Сили спеціальних операцій ЗСУ провели успішну атаку на тимчасово окупований Крим, у результаті якої була знищена російська радіолокаційна станція.

Вранці 30 серпня на півострові пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомили про удари по стратегічних об’єктах країни-агресорки.

Як раніше повідомляли в Головному управлінні розвідки Міноборони України, українські розвідники знищили РЛС із комплексу С-400 "Тріумф".

Інші новини:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

