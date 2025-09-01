Знищені гелікоптери та судно РФ: в ГУР показали кадри масованого удару по Криму

Про що йдеться у матеріалі:
- ГУР атакували дронами тимчасово окупований Крим
- Внаслідок атаки знищено два Мі-8
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішного удару по території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки було знищено два російські вертольоти Мі-8 і вороже судно. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.
Зазначається, що в результаті бойової роботи спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" дронами було атаковано авіабазу російських військ у Гвардійському поблизу Сімферополя, де успішно знищено два вертольоти Мі-8.
Втрати окупантів оцінюються в 20–30 мільйонів доларів.
"Невтішний фінал спіткав також російський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя ― під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває!", - зазначили в ГУР МО.
Дивіться відео успішних ударів ГУР МО по цілях РФ в Криму:
Чи може Україна знищити Кримський міст - думка експерта
Як писав Главред, удари по системах ППО в окупованому Криму можуть свідчити про початок підготовки до знищення Кримського мосту. Таку думку в коментарі 24 каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.
За його словами, українські сили фактично "осліплюють" російську протиповітряну оборону на півострові, що є ключовою умовою для успішних ударів по східній частині Криму. На це вказує, зокрема, атака на РЛС комплексу С-400.
Світан вважає, що подібні удари й надалі очікують Крим, адже важливі об’єкти ППО РФ зосереджені біля Сімферополя, Севастополя та на аеродромі "Кача". Він підкреслив, що півострів має вразливе розташування, фактично є "оперативним котлом", тому за наявності відповідних засобів знищити Керченський міст для України не становитиме значної складності.
Удари по Криму - останні новини за темою
Нагадаємо, як повідомляв Главред, Сили спеціальних операцій ЗСУ провели успішну атаку на тимчасово окупований Крим, у результаті якої була знищена російська радіолокаційна станція.
Вранці 30 серпня на півострові пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомили про удари по стратегічних об’єктах країни-агресорки.
Як раніше повідомляли в Головному управлінні розвідки Міноборони України, українські розвідники знищили РЛС із комплексу С-400 "Тріумф".
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
