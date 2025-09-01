Спалили вщент: бійці ГУР знищили ключовий об’єкт окупантів у Запорізькій області

Українська розвідка та спротив завдали стратегічного удару по командуванню окупантів та зірвали їхні плани подальших атак.

Послабили наступальні можливості російських військ завдяки успішним діям ГУР та підпілля / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Як знищення штабу вплине на наступ росіян

Чому операцію називають стратегічною

Яку роль відіграли місцеві підпільні формування

У Запорізькій області українська воєнна розвідка спільно з Маріупольським Спротивом завдала удару по командному пункту російських окупантів. Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, операція завершилася повним знищенням штабу 35-ї армії РФ у районі села Воскрєсєнка.

Ліквідовано офіцерів та командування

Знищений командний пункт був одним із ключових центрів управління наступальними діями на Запорізькому напрямку. За наявними даними, ліквідовано 17 офіцерів та одного рядового, які безпосередньо координували атаки ворога.

Вплив на наступальні можливості ворога

Такі втрати, підкреслює Андрющенко, суттєво ослаблять можливості російських військ продовжувати наступальні дії в цьому регіоні.

Операцію називають стратегічним ударом по командуванню окупантів, який став можливим завдяки точній роботі української розвідки та місцевих підпільних формувань.

Прогноз військового експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що українські сили до вересня здатні стримати російський наступ, хоча окупанти намагатимуться будь-що виконати завдання Кремля.

За його словами, Володимиру Путіну важливо завершити літню наступальну кампанію. Водночас стан російської економіки свідчить про те, що вже восени Москва може зіткнутися з необхідністю взяти оперативну паузу.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, на лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. Унаслідок перестрілки ліквідовано 21 окупанта.

Крім того, країна-агресор Росія намагається "видати бажане за дійсне", тому поширює брехливі підсумки свого весняно-літнього наступу. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Водночас, боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

