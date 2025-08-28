Потужні удари по РЛС і борту: воїни ГУР атакували ракетний корабель РФ біля Криму

Що повідомили в ГУР:
- Біля Криму уражено російський ракетний корабель
- Повітряний дрон ГУР пошкодив РЛС корабля
- Атакований корабель покинув район бойового чергування
28 серпня Департамент активних дій ГУР МО України та спецпідрозділ ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік від тимчасово окупованого Криму уразили малий ракетний корабель країни-агресорки Росії проєкту 21631 "Буян-М".
Як повідомили у відомстві, цей корабель є носієм крилатих ракет типу "Калібр", якими РФ неодноразово обстрілювала Україну. Пошкодити корабельну РЛС воїнам вдалося за допомогою удару повітряного дрона.
Після цього спецпризначенці атакували сам борт носія "Калібрів". Внаслідок ударів ворожий корабель був змушений покинути район бойового чергування.
"У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "Калібрів" у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео атаки на ракетний корабель РФ:
Україна не вперше атакує РФ в Азовському морі
У червні 2024 року у Таганрозькій затоці Азовського моря безпілотниками були атаковані російський буксир і баржа країни-агресора. Внаслідок удару баржа зазнала пошкоджень, а капітан буксира вирішив повернутися у порт.
Операції ГУР - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ).
Раніше в рамках операції ГУР український ударний морський дрон зміг прорватися в бухту Новоросійська, де країна-агресор Росія тримає залишки Чорноморського флоту РФ.
Напередодні повідомлялося, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський катер в районі Залізного Порту.
Інші новини:
- Удар по НПЗ та важливих об’єктах РФ: в Генштабі розповіли про зухвалу операцію
- У Києві різко зросла кількість загиблих, багато людей під завалами: моторошні деталі
- Не так, як очікувалося: в Україні за лічені місяці підвищать мінімальну зарплату
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред