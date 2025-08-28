Рус
Потужні удари по РЛС і борту: воїни ГУР атакували ракетний корабель РФ біля Криму

Анна Косик
28 серпня 2025, 12:27
Атакований корабель вивели з бойового чергування.
буян-м, поражение корабля
Розвідники уразили РЛС та борт корабля / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Що повідомили в ГУР:

  • Біля Криму уражено російський ракетний корабель
  • Повітряний дрон ГУР пошкодив РЛС корабля
  • Атакований корабель покинув район бойового чергування

28 серпня Департамент активних дій ГУР МО України та спецпідрозділ ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік від тимчасово окупованого Криму уразили малий ракетний корабель країни-агресорки Росії проєкту 21631 "Буян-М".

Як повідомили у відомстві, цей корабель є носієм крилатих ракет типу "Калібр", якими РФ неодноразово обстрілювала Україну. Пошкодити корабельну РЛС воїнам вдалося за допомогою удару повітряного дрона.

ракета Калибр инфографика
Калібр / Інфографіка: Главред

Після цього спецпризначенці атакували сам борт носія "Калібрів". Внаслідок ударів ворожий корабель був змушений покинути район бойового чергування.

"У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "Калібрів" у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео атаки на ракетний корабель РФ:

Україна не вперше атакує РФ в Азовському морі

У червні 2024 року у Таганрозькій затоці Азовського моря безпілотниками були атаковані російський буксир і баржа країни-агресора. Внаслідок удару баржа зазнала пошкоджень, а капітан буксира вирішив повернутися у порт.

Операції ГУР - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ).

Раніше в рамках операції ГУР український ударний морський дрон зміг прорватися в бухту Новоросійська, де країна-агресор Росія тримає залишки Чорноморського флоту РФ.

Напередодні повідомлялося, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський катер в районі Залізного Порту.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

