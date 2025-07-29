Над островом підняли прапор України: воїни ГУР ліквідували окупантів на Тендрівській косі

Коротко:
- Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі
- Захисники України ліквідували позицію окупантів острові та встановили там український прапор
Спецпризначенці Головного управління розвідки у ніч на 28 липня провели успішну операцію на Тендрівській косі й знищили позицію російських окупантів.
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України. Також було знищено комплекс РЕБ і радіолокаційну станцію.
"У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "зонт" та радіолокаційною станцією "роса", – йдеться у повідомленні.
Захисники України встановили над островом український прапор.
Операція пройшла без втрат з українського боку.
Дивіться відео про те, як воїни ГУР ліквідували окупантів на Тендрівській косі:
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