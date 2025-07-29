Над островом підняли прапор України: воїни ГУР ліквідували окупантів на Тендрівській косі

Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі, знищивши там позицію окупантів, а також РЛС і комплекс РЕБ.

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Воїни ГУР ліквідували окупантів на Тендрівській косі/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі

Захисники України ліквідували позицію окупантів острові та встановили там український прапор

Спецпризначенці Головного управління розвідки у ніч на 28 липня провели успішну операцію на Тендрівській косі й знищили позицію російських окупантів.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України. Також було знищено комплекс РЕБ і радіолокаційну станцію.

відео дня

"У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "зонт" та радіолокаційною станцією "роса", – йдеться у повідомленні.

Захисники України встановили над островом український прапор.

Операція пройшла без втрат з українського боку.

Спецназовцы ГУР на Тендровской косе/ скрін

Дивіться відео про те, як воїни ГУР ліквідували окупантів на Тендрівській косі:

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Як раніше повідомляв Главред, політолог, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Самуел Рамані зазначив, що Трамп втратив терпіння – новий ультиматум зруйнував стратегію Кремля в Україні.

Також раніше повідомлялося, що Україні передадуть нову високоточну зброю – як це вплине на ситуацію на фронті. Українські військові отримають 33 тис. комплектів наведення зі штучним інтелектом. Таку зброю передадуть у межах контракту з Пентагоном на суму 50 млн дол.

Нагадаємо, у Зеленського спрогнозували несподіваний результат ультиматуму Трампа Путіну. Михайло Подоляк спрогнозував результати нового дедлайну Дональда Трампа Володимиру Путіну.

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