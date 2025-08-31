ГУР завдали масштабного удару по Криму - знищено стратегічні цілі росіян

Про що йдеться у матеріалі:
- Бійці ГУР уразили низку важливих об'єктів РФ у Криму
- Внаслідок атаки знищено системи ППО окупантів
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" успішно знищили кілька важливих об’єктів російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. Про це повідомила пресслужба ГУР МО.
Підкреслюється, що підрозділ продовжує системно руйнувати систему протиповітряної оборони ворога на півострові.
Серед нещодавно уражених дороговартісних цілей:
- РЛК "Утьос-Т";
- Радіотелескоп РТ-70;
- Комплекс "Глонасс" у куполі;
- БРЛС МР-10М1 "Мис М1";
- РЛС 96Л6-АП із складу ЗРК С-400.
Дивіться відео ударів ГУР по Криму:
"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває! Слава Україні!", - резюмували в ГУР МО.
Яка ціль ударів по системах ППО Криму - думка експерта
Як писав Главред, Збройні сили України поступово наближаються до Кримського мосту, послідовно знищуючи російські системи протиповітряної оборони. Про це в ефірі Еспресо розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук.
Він підкреслив, що мета України – пробити коридор у ворожій ППО, аби мати змогу завдавати ударів по мосту більшою кількістю ракет і дронів.
"Сили оборони України ще не добрались до Кримського мосту. Втім, очевидно, що до нього підбираються. Кожного разу, коли українські засоби ураження бʼють по російських аеродромах в окупованому Криму - Бельбек, Новофедорівці, Саках, Джанкою, а також по пускових установках на Тарханкуті та Фіоленті, то це означає, що наші Сили оборони чергове проривають коридор в російській протиповітряній обороні в Криму", - сказав експерт.
За словами експерта, українські військові систематично знищують російську ППО в тимчасово окупованому Криму, щоб відкривати можливість для глибших атак на півострові.
Удари по Криму - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. За попередніми даними, удару зазнала залізнична інфраструктура. Моніторинговий канал "Кримський вітер" повідомляє, що вибухи сталися у Джанкої, де після влучання спалахнула пожежа.
22 серпня Військово-морські сили ЗСУ знищили на півострові пункт базування російських безпілотників, повідомляв Генеральний штаб України.
Також у ніч на 21 серпня українські військові провели спецоперацію в окупованому Криму. За повідомленням Генштабу, внаслідок дій захисників були уражені російські потяги з пальним поблизу Джанкоя.
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
