ГУР завдали масштабного удару по Криму - знищено стратегічні цілі росіян

Бійці ГУР МО знищили кілька стратегічних об’єктів окупантів у тимчасово окупованому Криму, продовжуючи системно руйнувати їхню систему ППО.

ГУР завдали масштабного удару по Криму / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Бійці ГУР уразили низку важливих об'єктів РФ у Криму

Внаслідок атаки знищено системи ППО окупантів

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" успішно знищили кілька важливих об’єктів російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Підкреслюється, що підрозділ продовжує системно руйнувати систему протиповітряної оборони ворога на півострові.

відео дня

Серед нещодавно уражених дороговартісних цілей:

РЛК "Утьос-Т";

Радіотелескоп РТ-70;

Комплекс "Глонасс" у куполі;

БРЛС МР-10М1 "Мис М1";

РЛС 96Л6-АП із складу ЗРК С-400.

Дивіться відео ударів ГУР по Криму:

/ Фото: скріншот

"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває! Слава Україні!", - резюмували в ГУР МО.

Яка ціль ударів по системах ППО Криму - думка експерта

Як писав Главред, Збройні сили України поступово наближаються до Кримського мосту, послідовно знищуючи російські системи протиповітряної оборони. Про це в ефірі Еспресо розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук.

Він підкреслив, що мета України – пробити коридор у ворожій ППО, аби мати змогу завдавати ударів по мосту більшою кількістю ракет і дронів.

"Сили оборони України ще не добрались до Кримського мосту. Втім, очевидно, що до нього підбираються. Кожного разу, коли українські засоби ураження бʼють по російських аеродромах в окупованому Криму - Бельбек, Новофедорівці, Саках, Джанкою, а також по пускових установках на Тарханкуті та Фіоленті, то це означає, що наші Сили оборони чергове проривають коридор в російській протиповітряній обороні в Криму", - сказав експерт.

За словами експерта, українські військові систематично знищують російську ППО в тимчасово окупованому Криму, щоб відкривати можливість для глибших атак на півострові.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. За попередніми даними, удару зазнала залізнична інфраструктура. Моніторинговий канал "Кримський вітер" повідомляє, що вибухи сталися у Джанкої, де після влучання спалахнула пожежа.

22 серпня Військово-морські сили ЗСУ знищили на півострові пункт базування російських безпілотників, повідомляв Генеральний штаб України.

Також у ніч на 21 серпня українські військові провели спецоперацію в окупованому Криму. За повідомленням Генштабу, внаслідок дій захисників були уражені російські потяги з пальним поблизу Джанкоя.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

