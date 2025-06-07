'Залишилося кілька одиниць': генерал розкрив втрати РФ після операції 'Павутина'

Літаки, що залишилися, будуть працювати інтенсивніше, що спричинить їх швидке зношення, зазначив генерал-майор Крістіан Фройдінг.

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Німецький генерал дав оцінку наслідків операції "Павутина"/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ

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Україна пошкдила близько 10% літаків РФ під час спецоперації "Павутина"

Американські джерела підтверджують ураження до 20 літаків, 10 з них знищено

Незважаючи на втрати, негайного зменшення ударів по Україні не очікують

Українська атака безпілотників, здійснена в межаз спецоперації "Павутина" завдала значних втрат російським ВПС. Пошкоджено близько 10% стратегічного бомбардувального авіапарку РФ. Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг, пише Reuters.

"Згідно з нашою оцінкою, було пошкоджено понад десяток літаків - стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також літаки радіолокаційного дозору А-50", - зазначив генерал-майор Бундесверу.

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Фройдінг наголосив, що пошкоджені літаки-розвідники А-50, які виконують роль повітряних командних пунктів, аналогічно до літаків НАТО типу AWACS, ймовірно, були непрацездатними, коли їх було уражено.

"Ми вважаємо, що вони більше не можуть бути використані на запчастини. Це втрата, адже таких літаків залишилося лише кілька одиниць. Що стосується бомбардувальників, то, за нашою оцінкою, пошкоджено близько 10% парку", - розповів він.

Інформацію підтверджують і американські джерела. За даними двох посадовців США, удар українських дронів вразив до 20 літаків, знищивши приблизно половину з них. Американські експерти зазначають, що заміна втрачених машин займе у Росії роки, оскільки виробництво подібної техніки вкрай обмежене, а деякі зразки взагалі вже не виготовляються.

Попри втрати, генерал Фройдінг не очікує негайного зниження інтенсивності російських ударів, адже у Кремля залишається приблизно 90% стратегічних бомбардувальників. Однак, за його словами, знищення навіть частини літаків має серйозні наслідки.

"Літакам, що залишилися, доведеться виконувати більше вильотів, а отже, вони будуть швидше зношуватися. І найважливіше - це потужний психологічний вплив", - заявив генерал-майор.

Він також звернув увагу на те, що Росія, ймовірно, переоцінювала безпеку глибокого тилу, залишаючи свої авіабази недостатньо захищеними.

"Після цієї успішної операції це більше не відповідає дійсності. Росії доведеться посилити заходи безпеки", - додав Фройдінг.

Операція "Павутина" / Інфографіка: Главред

Спецоперація "Павутина" - останні новини

Нагадаємо, Україна провела масштабну спецоперацію "Павутина", під час якої безпілотники знищили або пошкодили щонайменше 41 російський військовий літак. Серед них — стратегічні ракетоносці, які Росія регулярно використовувала для ударів по критичній інфраструктурі України. Операція стала однією з найуспішніших і найгучніших з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Цей успіх викликав захоплення в Україні, але спричинив гнів у президента США Дональда Трампа, який вважає атаку ескалацією і віддає перевагу дипломатії над військовими діями. За даними The Atlantic, роздратування Трампа може свідчити про можливу зміну курсу США щодо підтримки України.

Як повідомляв Главред, під час операції "Павутина" зі знищення російської стратегічної авіації використовувалася виключно українська зброя, заявив президент Зеленський на ABC News. Він підкреслив, що хотів, аби в атаці не застосовували обладнання союзників, а лише власне виробництво.

Крім цього, СБУ опублікувала відео спецоперації "Павутина", на якому видно, як FPV-дрон пролетів з даху будинку до влучання в російський бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі "Біла". Удари були нанесені по чотирьох аеродромах РФ, де базувалася стратегічна авіація. Орієнтовна вартість ураженої техніки — понад $7 млрд.

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