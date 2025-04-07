Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Темпи окупації знизилися в 5 разів: скільки територій РФ захопила з листопада

Анна Ярославська
7 квітня 2025, 07:50
100
Якщо в листопаді 2024 року російські війська захопили приблизно 730 км² території України, то в березні - лише 143 км².
Військові РФ, карта deepstatemap
Темпи просування російських військ неухильно знижуються щомісяця з листопада 2024 року / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Міноборони РФ

Головні тези:

  • Темпи наступу РФ сповільнюються з листопада 2024 року
  • Уповільнення темпів окупації пов'язане з успішними операціями ЗСУ

З осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW цитують дані британського Міністерства оборони, згідно з якими темпи просування російських військ неухильно знижуються щомісяця, починаючи з листопада 2024 року:

відео дня
  • у листопаді російські війська захопили приблизно 730 км² території;
  • у грудні - 393 км²;
  • у січні 2025 року - 326 км²;
  • у лютому - 195 км²;
  • у березні - 143 км².
Темпи окупації РФ стабільно знижуються
Темпи окупації РФ стабільно знижуються / understandingwar.org

Схожі тенденції фіксує і ISW на основі аналізу геолокаційних відео та супутникових даних. За їхніми підрахунками, російське просування в листопаді 2024 року становило 627 км², у грудні - 569 км², у січні - 427 км², у лютому - 354 км², а в березні - 203 км².

"Міністерство оборони Великої Британії, ймовірно, використовує іншу методологію або джерела для оцінки російського просування в Україні, але звіт МО Великої Британії узгоджується з даними ISW, що свідчать про зменшення щомісячного російського просування в період з листопада 2024 року по березень 2025 року.

Уповільнення темпів окупації в ISW пояснюють успішними операціями Збройних сил України. У березні українські війська провели локальні контратаки на Покровському і Торецькому напрямках, відновивши втрачені позиції в цих районах і тим самим сприяючи уповільненню російського просування в Україні.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, за даними DeepState за 6 квітня російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

У Нацгвардії України повідомили, що окупаційні війська агресора Росії накопичують сили на Торецькому, Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Ворог систематично поповнює втрати, оскільки ліквідується багато солдатів.

Раніше російське Міноборони офіційно повідомило про просування військ РФ на Сумщині та нібито окупацію населеного пункту Басівка Сумського району. Однак, у Держприкордонслужбі цю інформацію спростували.

Інші новини за темою:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Вони цього не роблять": Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни

"Вони цього не роблять": Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни

08:42Війна
Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

06:49Війна
У тактиці росіян стався серйозний збій: що було не так з масованою ракетною атакою

У тактиці росіян стався серйозний збій: що було не так з масованою ракетною атакою

05:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

Люди, які доживають до 100 років, їдять одні й ті самі 10 продуктів

Люди, які доживають до 100 років, їдять одні й ті самі 10 продуктів

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

09:28

Як прибрати запах часнику на руках: експерти порадили ефективний засіб

08:42

"Вони цього не роблять": Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни

08:31

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

"Можуть вправити мозок": українська співачка розповіла, що відбувається з Потапом

07:50

Темпи окупації знизилися в 5 разів: скільки територій РФ захопила з листопада

Шапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та ЄвросоюзомШапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та Євросоюзом
07:10

Оптична ілюзія для геніїв: за 5 секунд треба вгадати тварину на малюнку

06:49

Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

06:28

На Ковчег Трампа пустять тільки багатихПогляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти сумку

Реклама
05:00

У тактиці росіян стався серйозний збій: що було не так з масованою ракетною атакою

04:30

У 100 разів смачніше, ніж у ресторані: рецепт ідеального соусу для піци

03:32

"В Європі вже діє новий військовий союз": названо умови співпраці та роль УкраїниВідео

03:00

Оптична ілюзія: знайдіть кота, що сховався у дворі, за 5 секунд

01:30

Дуже яскравий юнак: Шевченко показав рідкісне фото молодшого з чотирьох синів

00:36

Шукала Афіну серед уламків: перші секунди після удару очима матері, яка вижила у Кривому РозіФотоВідео

06 квітня, неділя
23:59

Після викриття від Кондратюка: актор Ярошенко пояснив свою втечу з країни

23:24

Хід Трампа з митами: у Москві даремно радіютьПогляд

23:10

У житті почнеться "чорна смуга": що не можна робити 7 квітня, прикмети

23:02

Відомий режисер зізнався, чому не хоче співпрацювати з Гросу: "Дуже складно"

22:53

Уже не Німеччина: ЗМІ назвали лідера за кількістю прохачів притулку в ЄС

Реклама
21:56

Теорія революцій та перспективи протестів у ТуреччиніПогляд

21:56

Олександр Еллерт став бездомним у США: "Уже тиждень"

21:49

"Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

21:05

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

20:51

"Я глибоко обурений": у РФ заспівали російською хіт відомого українського співака

19:48

"Переговори тривають": у Трампа пояснили, чому не ввели мита проти РФ

19:34

Удар по Україні та попередження для Трампа: головні новини України (дайджест)

19:13

Померла "Химка" з фільму "За двома зайцями" Таїсія Литвиненко

18:55

"Села зруйновані, людей немає": військовий описав ситуацію під Покровськом

18:55

3 знаки зодіаку, яким у квітні протегує ангел-охоронець

18:53

Вже випало 30 см снігу: погода в Україні знову погіршиться, налітає шторм

18:09

Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували

17:38

Українська режисерка отримала престижну нагороду за кліп до хіта Леді Гаги

17:37

РФ порушила режим тиші у морі: Зеленський зробив гучну заяву

17:35

Нові мита від США можуть бути вигідними Україні - названо несподіваний нюансВідео

16:29

"Ворог модернізується": Ігнат розповів, чому балістику стало складніше збивати

16:02

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

15:58

Чому 7 квітня дівчатам не можна заплітати косу: яке свято, прикмети

15:45

"Аби ви не поверталися": нове фото Пугачової розлютило окупантів

15:35

Люди, які доживають до 100 років, їдять одні й ті самі 10 продуктів

Реклама
15:10

Мир "в обмін" на території: у Польщі попередили Трампа

15:05

Сніг, хуртовина та заморозки до -10: у яких регіонах України буде найхолодніше

14:49

Любовний гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня

14:49

Частина українців не зможе передати показники лічильника у 2025 році - яка причина

14:35

Де 5 зайчиків у парку: надзвичайно складна загадка на уважність

14:20

Провал із Путіним і здача найважливішого союзника США: названо сценарій провалу Трампа

13:53

5 ракетних ударів в одній області: Росія змінила тактику атак по Україні

13:50

Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день

13:19

Чому ніколи не можна гріти чай у мікрохвильовці - несподіване пояснення вчених

13:09

Незручно вийшло: відомий шоумен дав маху з ювілеєм Ірини Білик

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти