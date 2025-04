Темпи окупації знизилися в 5 разів: скільки територій РФ захопила з листопада

Головні тези:

З осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW цитують дані британського Міністерства оборони, згідно з якими темпи просування російських військ неухильно знижуються щомісяця, починаючи з листопада 2024 року:

Схожі тенденції фіксує і ISW на основі аналізу геолокаційних відео та супутникових даних. За їхніми підрахунками, російське просування в листопаді 2024 року становило 627 км², у грудні - 569 км², у січні - 427 км², у лютому - 354 км², а в березні - 203 км².

"Міністерство оборони Великої Британії, ймовірно, використовує іншу методологію або джерела для оцінки російського просування в Україні, але звіт МО Великої Британії узгоджується з даними ISW, що свідчать про зменшення щомісячного російського просування в період з листопада 2024 року по березень 2025 року.

Уповільнення темпів окупації в ISW пояснюють успішними операціями Збройних сил України. У березні українські війська провели локальні контратаки на Покровському і Торецькому напрямках, відновивши втрачені позиції в цих районах і тим самим сприяючи уповільненню російського просування в Україні.

Як писав Главред, за даними DeepState за 6 квітня російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

У Нацгвардії України повідомили, що окупаційні війська агресора Росії накопичують сили на Торецькому, Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Ворог систематично поповнює втрати, оскільки ліквідується багато солдатів.

Раніше російське Міноборони офіційно повідомило про просування військ РФ на Сумщині та нібито окупацію населеного пункту Басівка Сумського району. Однак, у Держприкордонслужбі цю інформацію спростували.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.