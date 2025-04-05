ЗСУ ефективно вражають ворога: Сирський розповів про успіхи на фронті

Безпілотники підвищують бойову спроможність військ ЗСУ.

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Сирський розповів про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви головнокомандувача:

ЗСУ підвищили ефективність використання безпілотників

За березень безпілотними вразили та знищили понад 77 тисяч ворожих цілей

На фронті вже працюють безпілотні комплекси, які здатні діяти на дистанції до 20 км

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про досягнення армії. Зокрема, він заявив, що ЗСУ значно підвищили ефективність використання безпілотних систем на фронті. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що Олександр Сирський провів щомісячну робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем.

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Він наголосив, що завдяки використанню безпілотних апаратів, Сили оборони України мають можливість ефективно вражати ворога та його техніку, зокрема артилерією, а головне - зберігати життя наших військових.

Він також підкреслив важливість безпілотників для збереження життів на полі бою.

"Заслухав звіт командування Сил безпілотних систем. За березень, за допомогою безпілотників різних типів вражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому", - наголосив Сирський.

Крім того, у результаті роботи безпілотних систем було також значно збільшено їх кількість та ефективність. Безпілотні комплекси, що здатні діяти на дистанції до 20 км, вже працюють на фронті, підвищуючи бойову спроможність військ ЗСУ.

Головнокомандувач зауважив, що продовжується боротьба з ворожими безпілотниками, і значний прогрес досягнуто у знищенні ворожих розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня. За березень було знешкоджено близько тисячі таких дронів завдяки злагодженій роботі систем ППО та дронів-перехоплювачів.

"Окрема увага – протидії безпілотним системам противника. Впроваджуємо нові системи радіоелектронної боротьби для захисту наших військовослужбовців. Значно збільшили кількість систем РЕБ ближньої дії", - додав він.

Генерал Сирський наголосив, що безпілотні системи стрімко розвиваються, і важливо постійно слідкувати за технологічними новаціями, впроваджуючи досвід на практиці.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області (РФ) триває, ніякого оточення українських сил немає. Українці стримують 64 тисячі російських солдатів у цьому регіоні.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що у Сумській області армія країни-агресора Росії намагається за допомогою малих штурмових груп перетнути кордон і закріпитись.

Військовий експерт Іван Тимочко заявив, що найближчими днями можуть розпочатись агресивні наступи російських окупантів на сході України.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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