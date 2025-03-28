Перемир'я до 20 квітня не буде: Коваленко назвав причини

Росія зриває переговори з мирного врегулювання, які намагається нав'язувати Вашингтон.

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Олександр Коваленко оцінив шанси на укладення перемир'я до Великодня / Колаж: Главред, фото: Facebook Олександр Коваленко, 43 окрема механізована бригада

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Чи вдасться Трампу реалізувати мирний план до Великодня

Чому РФ необхідне перемир'я, але вона не може на нього піти

Досягти угоди про перемир'я між Росією та Україною до 20 квітня неможливо. Таку думку озвучив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко і назвав причини.

По-перше, він закликав звернути увагу на те, як пройшов черговий етап переговорів у Саудівській Аравії, в Ер-Ріяді.

"Американська і російська делегації спілкувалися понад 12 годин, але безрезультатно. З жодного питання не було досягнуто жодних домовленостей, які б дозволили за підсумками розмови скликати прес-конференцію. По суті, за підсумками суспільству відзвітували в такому форматі - мовляв, "ми поговорили, і поговорили добре", і все, жодних повідомлень про ухвалені рішення, наступні кроки і плани, дорожню карту", - сказав Коваленко під час чату на Главреді.

Він вважає, що цю ситуацію не можна вважати провалом. Насправді це саме той процес, який і очікувався.

"Росія зриває переговори з мирного врегулювання, які намагається нав'язувати Вашингтон. Адже Дональд Трамп свято вірить, що він може бути миротворцем і здатний заспокоїти Росію. Але це неможливо, цього не буде", - сказав експерт.

Коваленко пояснив, що в зоні бойових дій Росія не виконала завдань оперативного та оперативно-тактичного значення, які ставилися перед російською армією на 2024 рік.

"Противник планував повністю зрізати Курахівський виступ. Окупанти це зробили? Ні. Росія планувала захоплення Покровська або хоча б початок міських боїв. Російські війська це зробили? Ні, для цього навіть умов не створено, ба більше, лінія зіткнення там стабілізована, і Сили оборони України час від часу проводять контратаки і повертають позиції під свій контроль", - навів він приклади.

Також армії РФ не вдалося окупувати Торецьку агломерацію та Часовий Яр, відкрити Костянтинівський напрямок, відновити бойові дії на Сіверському напрямку, вийти на правий берег річки Оскіл, а також встановити повний контроль над лівим берегом річки Чорний Жеребець.

"Усе це були плани на 2024 рік. І вони не виконані. Як за таких умов Москва може погодитися на перемир'я? При цьому Росія дійсно зацікавлена в перемир'ї, щоб мати можливість відновити свій ресурс", - вважає Коваленко.

Тому для РФ склалася патова ситуація. З одного боку, їй потрібне перемир'я, щоб відновити ресурс, мобілізувати якомога більше людського потенціалу, відновити механізовану компоненту, щоб із новими силами за пів року-рік розпочати нову хвилю більш масштабних бойових дій в Україні. Але водночас піти на це перемир'я вона не може, тому що не виконані перераховані завдання в зоні бойових дій.

Крім того, у Росії є проблеми з Курською та Бєлгородською областями, де ЗСУ проводять операцію.

"На мій погляд, адміністрація Дональда Трампа нереалістично оцінює події, що розгортаються в зоні бойових дій в Україні, ба більше, вона навіть не намагається це робити, а просто виголошує пафосні заяви про мир, миротворчість і досягнення перемир'я, особливо до такої дати, як Великдень. Але до такої дати досягти перемир'я взагалі нереалістично", - резюмував оглядач групи Інформаційний спротив.

Дивіться відео - Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я:

Перемир'я між Росією та Україною - останні новини

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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