Чи можливе повне припинення вогню у найближчі три тижні: оцінка ISW

Ключові тези:

Експерти Інституту вивчення війни у своєму звіті проаналізували можливість укладення угоди між США, Україною та РФ про повне припинення вогню у найближчі три тижні.

Там нагадали, що президент США Дональд Трамп заявив, що для диктатора Путіна існує "психологічний дедлайн", коли країна-агресор Росія повинна піти на угоду про припинення вогню.

Також у звіті йдеться про зустріч Трампа з президентом Фінляндії Александром Стуббом, який говорив про 20 квітня, як потенційний термін повного припинення вогню.

В ISW також нагадали, що у Кремлі вимагають зняти санкції з російського державного сільськогосподарського банку Россільгоспбанк та інших фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі продуктами харчування та добривам для виконання умов припинення вогню на Чорному морі.

Крім того, Росія хоче, щоб їй відновили доступ до міжнародної банківської системи SWIFT.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп радився з президентом Фінляндії Александром Стуббом про те, чи можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну. Вони дійшли згоди, що найкращою датою для припинення вогню в Україні було б 20 квітня.

Водночас, речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

Крім того, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Москва під час переговорів в Ер-Ріяді висунула умови щодо припинення ударів по енергетиці та бойових дій у Чорному морі. Однією з вимог є скасування санкцій.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.