У Путіна допускають вихід військ РФ із Донбасу: що пропонують натомість

Ушаков сказав, Донбас стане російським якщо не шляхом переговорів, то військовим.

Коротко:

Ушаков заявив, що Донбас нібито є російською територією

Він буцімто буде під контролем адміністрації РФ

Водночас, припинення вогню може настати лише після виведення ЗСУ

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков припустив, що після припинення вогню на Донбасі може не бути ні українських, ні російських військ, але буде Росгвардія. Його заяву цитують РосЗМІ.

Відомо, що коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про референдум щодо виведення українських військ з Донбасу, він сказав, що Донбас нібито є російською територією і він буцімто буде під контролем адміністрацій РФ.

"Якщо не шляхом переговорів, то військовим ця територія перейде під повний контроль РФ. Тільки від цього буде залежати й все інше. Тобто припинення вогню може настати лише після виведення українських військ", - заявив Ушаков.

Помічник російського диктатора також припустив, що на Донбасі нібито "не буде російських чи українських військ".

"Можливо, що там не буде безпосередньо військ, ні російських, ні українських. Так, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя", - зазначив помічник Путіна.

Вихід ЗСУ з Донбасу

Головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький говорив, що не варто навіть обговорювати можливість відступу з Донбасу.

За його словами, з військової точки зору, жоден притомний військовий своєї згоди на таку поступку не дасть.

Він також додав, якщо погодитись на вимоги агресора, то Росія не зупиниться на цьому. Москва може поставити війну на паузу, однак не закінчить її назавжди.

Питання територій - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський категорично відкинув можливість передачі будь-яких українських територій у межах американської мирної ініціативи.

Зеленський говорив, що американська сторона пропонує на частині Донбасу створення так званої "вільної економічної" або, як кажуть росіяни, "демілітаризованої" зони. Але, за його словами, питання можливих територіальних рішень має визначати народ України через вибори або референдум.

Водночас, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін висловив абсурдну заяву про нібито історично російський Донбас.

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

