Потужні пожежі в морі: біля берегів Туреччини підірвано два танкери "тіньового флоту" РФ

За даними турецького управління мореплавства, причиною загоряння став "зовнішній вплив".

https://glavred.net/world/moshchnye-pozhary-v-more-u-beregov-turcii-vzorvany-dva-tankera-tenevogo-flota-rf-10719707.html Посилання скопійоване

У Чорному морі горять танкери / Колаж Главред, фото скріншот

Головне:

Стався вибух на танкері тіньового флоту Росії - судні Kairos

Танкер із тіньового флоту РФ Virat був атакований дронами

Неподалік протоки Босфор стався вибух на танкері тіньового флоту Росії - судно Kairos під прапором Гамбії прямувало в російський порт Новоросійськ без вантажу.

"Стан 25 членів екіпажу на борту добрий, у цей район направлено рятувальні підрозділи для евакуації екіпажу", - ідеться в заяві Управління з морських справ Туреччини, опублікованій у X.

відео дня

/ t.me/Crimeanwind

Унаслідок події в машинному відділенні виникла пожежа. Почалася рятувальна операція 25 членів екіпажу, які перебували на борту.

/ Скріншот

За даними турецького управління мореплавства, причиною загоряння став "зовнішній вплив". За даними джерела Bloomberg, танкер підірвався на міні і ризикує затонути.

Крім того, танкер із тіньового флоту Росії Virat, який йшов у напрямку Туреччини, був атакований дронами - турецький телеканал Haber публікує запис прохання про допомогу екіпажу Virat - моряки повідомили про атаку.

/ t.me/Crimeanwind

Z-пропагандисти пишуть, що судно могло бути атаковано 5-ма безекіпажними катерами приблизно за 35 морських миль від берега в Чорному морі.

/ Скріншот

Унаслідок влучання було пошкоджено машинне відділення. В Управлінні турецького мореплавства повідомили, що стан 19 членів екіпажу нормальний, але в машинному відділенні спостерігається задимлення. Причину пожежі там не назвали.

Зазначається, що обидва згорілі танкери входять до російського тіньового флоту і перебувають під західними санкціями.

Удари по нафтопортах РФ: дані СБУ

Безпілотні апарати, запущені Службою безпеки України, завдали удару по найбільшому російському нафтовому порту на Балтиці - Приморську.

За даними СБУ, саме сюди надходить нафта в рамках Балтійської трубопровідної системи. Унаслідок успішної атаки спалахнуло одне із суден в акваторії порту, а також загорілася насосна станція. Роботу з відвантаження нафти було зупинено. За попередніми розрахунками, припинення експорту може коштувати російському бюджету збитків до 41 мільйона доларів на добу.

"Тіньовий флот" РФ: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що танкер "тіньового флоту" РФ вибухнув. Танкер прямує до Греції, де мають оцінити стан судна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у травні Євросоюз ввів 17-й пакет санкцій проти РФ. Санкції були спрямовані проти майже 200 кораблів тіньового флоту.

Читайте також:

Коротко про тіньовий флот Росії Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису кораблів, які використовуються при перевезенні нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно із застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та менеджменту компаній, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити. Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані удбні прапори і функціонують з порушенням морських законів. Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів. За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45% російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред