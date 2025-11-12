Росіяни завдали удару Шахедами прямо по центру Харкова: що відомо про наслідки

Три удари припали по Холодногірському району.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-nanesli-udar-shahedami-pryamo-po-centru-harkova-chto-izvestno-o-posledstviyah-10714664.html Посилання скопійоване

Російські окупанти завдали три удари БПЛА по центральній частині Харкова / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ключові факти:

12 листопада росіяни атакували Холодногірський район Харкова трьома дронами

Постраждали троє людей

На місці ударів виникла пожежа, працюють рятувальники, медики та поліція

Уранці у середу, 12 листопада, російські війська здійснили серію атак дронами-камікадзе по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними, внаслідок трьох ударів пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

відео дня

За словами Терехова, перший удар було зафіксовано близько 09:18 ранку. Протягом наступних хвилин у центральній частині міста пролунали ще два вибухи.

"За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки", - повідомив мер Харкова о 09:33.

Згодом Синєгубов уточнив, що всі три удари припали на Холодногірський район, де переважає стара забудова. Внаслідок вибухової хвилі постраждали троє мешканців: 68-річного чоловіка та 60-річну жінку госпіталізовано з травмами та забоями, ще одна - 77-річна жінка - отримала легкі поранення, медики надали їй допомогу на місці.

Фото: скриншот Олег Синэгубов/Telegram

Наслідки удару по Харкову

На місці атаки виникла пожежа, яку оперативно локалізували рятувальники. До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС, екстреної медичної допомоги та Національної поліції. Триває розбір завалів, щоб переконатися, що під уламками немає інших постраждалих.

Міська влада закликає мешканців Харкова не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози. Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку та допомогу постраждалим.

Боротьба з "Шахедами" - думка експерта

Раніше Сергій Бескрестнов в інтерв'ю Главреду повідомляв про те, що Україні ніколи не буде достатньо авіації та інших будь-яких засобів для боротьби проти російських "Щахедів", адже жоден із цих засобів не дає стовідсоткової гарантії знищення повітряних цілей.

"Коли розробляються загальнонаціональні ініціативи з нарощування таких засобів захисту, це підвищує рівень безпеки в різних напрямках. Ці заходи ефективні тоді, коли вони працюють у комплексі з іншими підрозділами - мобільними групами, дронами-перехоплювачами тощо. У сукупності це дає змогу максимально підвищити безпеку тилових населених пунктів", - зазначив він.

Водночас через велику територію та лінію фронту захищатися від ворожих атак з повітря надзвичайно важко.

Удари по цивільній інфраструктурі України - останні новини

Як писав Главред раніше, російські війська вночі, 7 листопада, ударними безпілотниками атакували Одещину. Зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Крім того, у ніч на 7 листопада, окупанти завдали удару дронами по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в четвер, 6 листопада, російська армія атакувала цивільний автобус в Херсоні. Унаслідок атаки постраждали троє пасажирів - 74-річна жінка, 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка.

Читайте також таке:

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред