Все в диму і вогні, є загиблі: росіяни завдали удару по ринку в Чорноморську

Російські окупанти вдарили по Чорноморську ударними дронами.

РФ вдарила по ринку в Чорноморську / Колаж: Главред, фото: Одеська ОВА

Російські окупанти атакували Чорноморськ в Одеській області. Ворог вдарив дронами по місцевому ринку. У Мережі вже з'явилось відео з наслідками "прильотів".

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер вже заявив, що вже відомо щонайменше про двох загиблих людей внаслідок атаки. Щонайменше сім людей були поранені, серед них є люди у важкому стані.

"Інформація про постраждалих уточнюється. Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Щирі співчуття рідним загиблих. Пораненим - одужання", - написав Олег Кіпер.

На кадрах, які були опубліковані у Мережі, видно наслідки ударів. Росіяни знищили та пошкодили дуже багато машин, деякі з них повністю згоріли.

Дивіться відео з місця удару по Чорноморську:

Росіяни вдарили по Чорноморську / фото: скріншот

