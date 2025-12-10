Рус
Читати російською
РФ одномоментно втратила $90 млн: дрони СБУ підірвали танкер "тіньового флоту"

Руслана Заклінська
10 грудня 2025, 19:25оновлено 10 грудня, 20:22
СБУ вивела з ладу ворожий нафтовий танкер Dashan.
РФ одномоментно втратила $90 млн: дрони СБУ підірвали танкер 'тіньового флоту'
Нафтовий танкер Dashan / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • Дрони уразили нафтовий танкер Dashan у Чорному морі
  • Танкер зазнав критичних пошкоджень і виведений з ладу
  • Орієнтовна вартість судна - $30 млн

У середу, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили нафтовий танкер Dashan, що входить до тіньового флоту РФ. Внаслідок атаки у Чорному морі судно виведено з ладу. Про це повідомив Укрінформ, посилаючись на джерела в СБУ.

Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу "Новоросійськ". Танкер перевозив нафтопродукти та перебував під міжнародними санкціями.

"Танкер ішов максимальним ходом із вимкненим транспондером та зазнав критичних пошкоджень", - розповів співрозмовник видання.

Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень та, за попередньою інформацією, виведений з ладу. Орієнтовна вартість судна становить близько $30 млн, а один рейс перевозив нафтопродуктів на $60 млн.

Український громадський діяч, блогер й волонтер Сергій Стерненко підтвердив атаку на ворожий танкер. За його словами, це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України.

"Морські дрони уразили ще один російський танкер у Чорному морі. Судно "Dashan" входить до тіньового флоту РФ та перебуває під санкціями. Танкероріз триває", - написав він.

Зазначимо, що через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (з вимкненою системою ідентифікації) танкер Dashan раніше потрапив під санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та Швейцарії.

"За останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер тіньового флоту, який допомагав Кремлю обходити міжнародні санкції", - повідомило джерело Укрінформу в СБУ.

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, група дронів вирушила з Одеської області ще вночі, обійшовши Кримський півострів. Під час атаки у повітрі на заході Чорного моря перебував британський літак-розвідник RC-135W.

Дивіться відео атаки морських дронів Sea Baby на танкер Dashan:

РФ одномоментно втратила $90 млн: дрони СБУ підірвали танкер 'тіньового флоту'
Ураження нафтового танкера / Фото: скріншот

Чи зможе Україна перекрити "нафтовий" кисень РФ - думка експерта

Директор енергетичних програм Центру Разумкова в коментарі Главреду розповів, що удари по танкерах створюють серйозні ризики для експорту російської нафти у Чорному морі, підвищують страхові виплати та загальні витрати компаній, що займаються транспортуванням.

За його словами, частково такі операції можуть ускладнити найближчий експорт нафти РФ танкерами, але основний маршрут залишається через Балтійське море - порти Усть-Луга та Приморськ, де проходить близько 60% російського експорту. Для критичного ефекту потрібно впливати на танкери тіньового флоту і там.

Водночас Україна досі транспортує російську нафту через "Укртранснафту" до Угорщини та Словаччини, що приносить РФ близько 5 млрд євро на рік. Припинення цього транзиту могло б істотно скоротити військовий бюджет Росії.

Ліквідація "тіньогового флоту" РФ - останні новини

Нагадаємо, 27 червня на танкері Vilamoura з "тіньового флоту" РФ стався вибух у моторному відділенні під час переходу з лівійського порту Ез-Зувайтіна. Судно, завантажене понад 1 млн барелів нафти, перебувало під прапором Маршалових островів.

Також неподалік Босфору на танкері Kairos з тіньового флоту РФ стався вибух і пожежа. 25 членів екіпажу евакуювали.

Як повідомляв Главред, Україна раніше запровадила санкції проти "тіньового флоту" Росії. Вони торкнулися компаній, що перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерів.

Про джерело: Укрінформ

Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

війна в Україні СБУ нафта Чорне море війна Росії та України
