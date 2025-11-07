РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

У більшості регіонів України застосовуються погодинні відключення.

В Україні діють графіки погодинних відключень світла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Росіяни завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України

У деяких регіонах оновили графіки відключень на 7 листопада

У ніч на 7 листопада російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, ворог бив по Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомили в Міненерго.

У пресслужбі запевнили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Як вимикатимуть світло в Україні 7 листопада

У пʼятницю, 7 листопада, графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України.

Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго закликали українців раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Оновлені графіки відключення світла

У Києві оновили графіки відключень на 7 листопада.

Нові графіки опублікували в ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві / фото: ДТЕК

Графік відключення світла у столиці на 7 листопада / фото: ДТЕК

Оновлені графіки відключення світла діють також у Дніпропетровській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях.

В Україні можуть скасувати графіки відключень світла - названо умову

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що з початком опалювального сезону українці можуть зітхнути з полегшенням - графіки відключення електроенергії мають всі шанси стати м’якшими або й зовсім зникнути.

Причина - зниження навантаження на енергосистему завдяки централізованому теплопостачанню.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 7 листопада російські окупаційні війська завдали удару дронами по Запоріжжю. Про вибухи в регіоні стало відомо після опівночі. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок.

Цієї ж ночі росіяни ударними безпілотниками атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Крім того, унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідували рятувальники.

У ніч на 6 листопада ворожа атака по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини призвела до знеструмлення восьми вугільних шахт. У момент удару під землею перебували 2595 шахтарів, чиє життя опинилося під загрозою.

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

