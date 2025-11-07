РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

Головне:
- Росіяни завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України
- У деяких регіонах оновили графіки відключень на 7 листопада
У ніч на 7 листопада російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, ворог бив по Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомили в Міненерго.
У пресслужбі запевнили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Як вимикатимуть світло в Україні 7 листопада
У пʼятницю, 7 листопада, графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України.
Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться в повідомленні.
У Міненерго закликали українців раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.
Оновлені графіки відключення світла
У Києві оновили графіки відключень на 7 листопада.
Нові графіки опублікували в ДТЕК.
Оновлені графіки відключення світла діють також у Дніпропетровській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях.
В Україні можуть скасувати графіки відключень світла - названо умову
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що з початком опалювального сезону українці можуть зітхнути з полегшенням - графіки відключення електроенергії мають всі шанси стати м’якшими або й зовсім зникнути.
Причина - зниження навантаження на енергосистему завдяки централізованому теплопостачанню.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 7 листопада російські окупаційні війська завдали удару дронами по Запоріжжю. Про вибухи в регіоні стало відомо після опівночі. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок.
Цієї ж ночі росіяни ударними безпілотниками атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Крім того, унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідували рятувальники.
У ніч на 6 листопада ворожа атака по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини призвела до знеструмлення восьми вугільних шахт. У момент удару під землею перебували 2595 шахтарів, чиє життя опинилося під загрозою.
Про джерело: Міністерство енергетики України
Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.
Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.
