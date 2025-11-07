Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

Маріна Фурман
7 листопада 2025, 10:57
116
У більшості регіонів України застосовуються погодинні відключення.
Удары РФ
В Україні діють графіки погодинних відключень світла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Головне:

  • Росіяни завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України
  • У деяких регіонах оновили графіки відключень на 7 листопада

У ніч на 7 листопада російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, ворог бив по Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомили в Міненерго.

У пресслужбі запевнили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

відео дня

Як вимикатимуть світло в Україні 7 листопада

У пʼятницю, 7 листопада, графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України.

Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго закликали українців раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Оновлені графіки відключення світла

У Києві оновили графіки відключень на 7 листопада.

Нові графіки опублікували в ДТЕК.

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла
Графік відключення світла у Києві / фото: ДТЕК
РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла
Графік відключення світла у столиці на 7 листопада / фото: ДТЕК

Оновлені графіки відключення світла діють також у Дніпропетровській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях.

В Україні можуть скасувати графіки відключень світла - названо умову

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що з початком опалювального сезону українці можуть зітхнути з полегшенням - графіки відключення електроенергії мають всі шанси стати м’якшими або й зовсім зникнути.

Причина - зниження навантаження на енергосистему завдяки централізованому теплопостачанню.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 7 листопада російські окупаційні війська завдали удару дронами по Запоріжжю. Про вибухи в регіоні стало відомо після опівночі. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок.

Цієї ж ночі росіяни ударними безпілотниками атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Крім того, унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідували рятувальники.

У ніч на 6 листопада ворожа атака по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини призвела до знеструмлення восьми вугільних шахт. У момент удару під землею перебували 2595 шахтарів, чиє життя опинилося під загрозою.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Міненерго свет новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

12:16Політика
З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

11:12Світ
РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

Останні новини

13:16

Вийшла з себе: Гузєєва влаштувала гучні розбірки в аеропорту

13:04

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

13:01

Астрологи назвали найзавзятіших знаків зодіаку: завжди йдуть до кінця

12:49

В СРСР цю закуску розмітали зі столу за хвилину: рецепт давно забутої страви

12:39

Нова фаворитка Путіна, якій приписують роман з диктатором, серйозно зганьбилася

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
12:33

Елітна квартира родини Гетманцева в Ніцці за майже 1 млн євро підриває довіру до влади — політолог

12:32

Одна ампула - і рослина в цвіту: названо копійчаний аптечний засіб для декабристаВідео

12:22

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця рокуВідео

12:16

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

Реклама
12:06

На вагу золота: ціна базового продукту шокувала українців

11:49

Під загрозою шість областей: ЗМІ назвали головну небезпеку російських КАБів

11:43

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Кроликам - образа, Мавпам - загроза

11:42

ТСК ВР: великі премії та гонорари керівництву "Укренерго" за каденції Кудрицького були закладенні в тарифи для населення

11:26

"Можуть сплачувати": у ВРУ заговорили про підвищення тарифів для населення

11:22

Путініст Стас Михайлов відправляє дітей із РФ - що сталося

11:12

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

10:57

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:51

"Мені не близька": зрадниця Ані Лорак приголомшила одкровенням про доньку

10:48

Чому 8 листопада не можна перевантажувати себе: яке церковне свято

10:40

В РФ заявили про підготовку диверсії на ЗАЕС: експерт оцінила ризик аварії

Реклама
10:36

Є влучання: росіяни атакували енергетику в Одеській областіФото

10:29

У РФ напали на сестру Регіни Тодоренко - як відреагувала запроданка

10:19

Хто стоїть за найгучнішими злочинами країни: телеканал 2+2 покаже ексклюзивні кадри спецоперацій у документальному серіалі "ДБР. Резонансні розслідування"

10:04

Україні загрожує "вічна війна": з’явився тривожний прогноз

09:55

Рік О'Коннелл повертається: кінофраншизу "Мумія" готують до нового фільму

09:32

Уперше за багато років: Каменських прибрала кучері та кардинально змінила образ

09:28

Вогняна ніч у Криму: ССО знищили ворожі резервуари та поїзди з паливомВідео

09:23

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

09:15

Гороскоп на завтра 8 листопада: Терезам - велика удача, Стрільцям - радість

09:00

300+ курсів замість хаотичних тренінгів: БаДМ формує культуру навчання новини компанії

08:45

Tomahawk і не тільки: Україна веде позитивні переговори зі США

08:31

Армія РФ вперше за понад два роки близька до великого завоювання України - WSJ

08:27

Бої за Покровськ: що відбувається у містіПогляд

08:21

У Росії знищують зрадницю України Анну Асті

07:24

РФ атакувала Запоріжжя дронами: під удар потрапили багатоповерхівки та дитячий садокФото

06:53

Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: що сказав глава СШАВідео

06:10

Путін перейшов в контратаку до ТрампаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з білками за 23 секунди

05:30

Гроші поллються рікою: які знаки зодіаку зірвуть куш достатку найближчим часом

04:47

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Реклама
04:14

Розрахунок пенсії: що чекає на українців зі стажем 35 років

03:45

Учені б'ють на сполох: сумний прогноз неминучого глобального потепління

03:10

Грошове дерево цвістиме цілий рік: секретна підгодівля для всіх рослинВідео

02:43

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

02:04

Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

01:30

Міс Всесвіт-2025: учасниця достроково покинула конкурс

00:54

Знайшов дружині заміну: Роман Сасанчин "засвітив" обличчя нової дівчини

00:32

"Динамо" феєрично розгромило суперника в Лізі конференцій: подробиці матчу

00:01

Не в столиці і не у великому місті: де сховалася найдовша вулиця УкраїниВідео

06 листопада, четвер
23:29

Уперше в історії участі: українка стала Віцеміс Земля-2025

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти