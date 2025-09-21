Рус
Союзникам доведеться воювати з Росією: президент Фінляндії зробив заяву

Андрій Ганчук
21 вересня 2025, 07:51
Сенс гарантій полягає в тому, щоб вони були сильним фактором стримування Росії, зазначив Александр Стубб.
Європі доведеться воювати разом з Україною проти Росії в разі нового нападу країни-окупанта - президент Фінляндії Стубб / Колаж: Главред, фото: nato.int, Міноборони РФ

Коротко:

  • Гарантії для України означатимуть готовність Європи вступити в майбутню війну
  • Гарантії з'являться після мирної угоди України та РФ

Гарантії безпеки для України, які зараз обговорюють у рамках "коаліції охочих", означатимуть, що країни, у разі підписання документів, зобов'язуються воювати з країною-окупантом Росією, якщо вона розв'яже повторну війну проти України. Гарантійні механізми запрацюють лише після того, як Київ і Москва підпишуть мирну угоду. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

У чому суть гарантій безпеки для України

В інтерв'ю The Guardian він розповів, що гарантії мають дійсно стати стримувальним фактором.

"Гарантії безпеки, по суті, є стримувальним фактором. Цей стримувальний фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним", - зазначив Стубб.

Коли гарантії можуть набути чинності

На думку президента Фінляндії, гарантії безпеки набудуть чинності тільки після того, як Україна і РФ підпишуть мир. Але у Москви не буде будь-якого права на вето щодо формату гарантій.

Зобов'язання країн-гарантів

Журналісти акцентували увагу на тому, чи будуть у рамках гарантій безпеки конкретні зобов'язання країн-партнерів перед Україною. У фінського президента запитали, чи означають подібні гарантії військову протидію Росії в разі нападу на українську державу в майбутньому, і він фактично відповів ствердно.

"Це і є ідея гарантій безпеки за визначенням", - підкреслив Стубб.

Утім, на думку The Guardian, розмови про гарантії безпеки для України можуть залишитися на теоретичному рівні, якщо не буде досягнуто прогресу в питаннях припинення вогню.

Що каже експерт

Україні під виглядом гарантій безпеки пропонують підробку, вважає військовий експерт Іван Ступак.

"Коли говорять про аналоги п'ятої статті НАТО, я наводжу приклад з Adidas і Abibas або Rolex і Roleh - оригіналами і підробками. І нам у цьому випадку пропонують саме Abibas і Roleh. Ніхто не знає, як працює сама п'ята стаття НАТО, не кажучи вже про те, що таке її аналог. Це точно не спрацює", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

З його точки зору, подібні гарантії не спрацюють.

"У гарантії безпеки я не вірю. Це як у випадку зі страховою компанією: коли у неї немає бажання виплачувати гроші, вона знайде безліч аргументів. Найостанніший аргумент - мовляв, грошей немає, вибачте. Тому в папірці не вірю. Найкраща гарантія - військове виробництво", - підкреслив Ступак.

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що 26 країн готові надати Україні гарантії безпеки. За словами французького глави держави Еммануеля Макрона, ці держави згодні забезпечити свою військову присутність.

Гарантії для України передбачають отримання озброєнь, фінансування армії, гарантії у форматі 5 статті НАТО, санкції проти Росії та її активи, які мають бути використані для відновлення держави, сказав Зеленський. Він також додав, що війна закінчиться, і Путіну від цього нікуди не дітися.

В Україні можуть з'явитися китайські миротворці, вважає керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. На думку експерта, це погана історія, оскільки місії ООН не відрізняються ефективністю.

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

