Путін вирішив посилити обстріли України: куди планує бити ворог

Збільшення ударів дронами та ракетами по Україні є обдуманою стратегією Путіна.

https://glavred.net/ukraine/putin-reshil-usilit-obstrely-ukrainy-kuda-planiruet-bit-vrag-10699868.html Посилання скопійоване

Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС, kremlin.ru

Коротко:

Путін посилює обстріли України

Диктатор РФ все ще сподівається, що Київ почне переговори його умовах

Російський диктатор Володимир Путін відчуває пасивність з боку президента США Дональда Трампа, тому перший вирішив посилити удари по Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Чому Путін вирішив посилити атаки на українські міста

За словами осіб, близьких до Кремля, Путін дійшов висновку, що військова ескалація - це найкращий спосіб змусити Україну почати переговори на його умовах.

відео дня

Джерела в Кремлі стверджують, що Путін має намір продовжувати атаки на енергетичну мережу Києва та іншу інфраструктуру, оскільки вважає, що це підриває обороноздатність України та формує ґрунт для майбутніх переговорів.

Путін відчуває безкарність

У відповідь на посилення агресії Росії Дональд Трамп цього тижня висловив своє розчарування в бік Путіна. Президент США навіть запропонував ідею жорсткіших санкцій проти Москви, зокрема перекриття доходів від нафти.

При цьому Трамп наполягає, щоб європейські союзники Києва "вжили складних заходів" перш ніж США зроблять крок. Він закликав країни "Великої сімки" запровадити тарифи на Китай та Індію як покарання за купівлю російського газу.

Журналісти зазначають, що стриманість з Вашингтона підбадьорюють Кремль, який продовжує виснажливу війну, спрямовану на те, щоб змусити Україну піти на поступки.

"Для Путіна важливо показати Трампу та європейцям, що він все ще може дозволити собі ескалацію ситуації. Путін намагається посилити свій вплив на наступний раунд переговорів щодо України, коли б він не відбувся", — сказала аналітик з питань Росії з лондонської консалтингової компанії Віта Співак.

Як буде діяти Путін далі

Російський диктатор продовжить брати участь у будь-якому діалозі зі США, але робитиме те, що вважає відповідним своїм інтересам.

"Путін прагне до зими домогтися якихось видимих перемог, але поки що зазнає невдач на полі бою. Тому він вдається до ядерного шантажу і психологічного тиску, включаючи масовані бомбардування", — вважає старший науковий співробітник Центру нових євразійських стратегій Микола Петров.

Які обʼєкти армія Путіна атакуватиме взимку - думка експерта

Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап в інтервʼю Главреду спрогнозував, що росіяни уже визначили головні обʼєкти для зимових атак по Україні.

За словами експерта, ворог спробує знову бити по нашій енергетичній інфраструктурі.

Якими ракетами РФ обстралює Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські загарбники у ніч на суботу, 20 вересня, атакували Україну ракетами і дронами. Під час атаки було влучання у багатоповерхівку в Дніпрі, там спалахнула пожежа.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої повітряної атаки РФ загинуло троє людей. За його інформацією, ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, і близько 580 дронів різних типів.

Нагадаємо, днем раніше Росія випустила по території країни майже 90 ударних безпілотників. Більшість із них вдалося збити силами ППО. Під ворожим ударом опинилися шість областей України.

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред