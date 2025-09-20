Рус
"Перекрили крани": дрони СБУ атакували важливі цілі в РФ

Маріна Фурман
20 вересня 2025, 16:59
Під удар безпілотників потрапили ворожі нафтоперекачувальні станції.
атака дронов на РФ
Дрони СБУ атакували цілі в Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Основне:

  • Дрони СБУ атакували російські нафтоперекачувальні станції
  • Уражені станції зупинили свою роботу

У ніч на 20 вересня українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій на території країни-агресора Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела.

Відомо, що операцію реалізували бійці СБУ спільно з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

відео дня

Внаслідок атаки дронів були уражені нафтоперекачувальні станції нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", які залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ.

Що потрапило під удар:

  • станція "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградська область Росії);
  • станція "Совхозная-2" (н.п. Прогрес, Самарська область);
  • лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська область).

"Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти", – заявив співрозмовник.

Як повідомляє джерело, СБУ продовжує "успішно" атакувати дронами російські НПЗ та нафтоперекачувальні станції.

"Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі", – резюмували в СБУ.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 18 вересня в Росії пролунали вибухи після масованої атаки дронів. Було зафіксовано влучання в районі нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Також у Ростовській області зникло світло, а в аеропортах оголошували план "Килим".

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові завдають ударів по нафтових об'єктах Росії: заводах, терміналах і нафтобазах. Ці атаки значно послаблюють нафтову галузь РФ, яка є надзвичайно важливою для забезпечення її окупаційних сил.

Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

СБУ НПЗ Удари вглиб РФ
"Перекрили крани": дрони СБУ атакували важливі цілі в РФ

"Килимам" прийде кінець: як вивести портулак з городу без хімії

"Килимам" прийде кінець: як вивести портулак з городу без хімії

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФ

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФ

Гороскоп Таро на сонячне затемнення 21 вересня: Левам - прибуток, Козерогам - ризик

Гороскоп Таро на сонячне затемнення 21 вересня: Левам - прибуток, Козерогам - ризик

Гороскоп на завтра 21 вересня: Тельцям - подарунок, Стрільцям - розваги

Гороскоп на завтра 21 вересня: Тельцям - подарунок, Стрільцям - розваги

Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало

Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало

