'Перекрили крани': дрони СБУ атакували важливі цілі в РФ

Під удар безпілотників потрапили ворожі нафтоперекачувальні станції.

https://glavred.net/world/perekrili-krani-droni-sbu-atakuvali-vazhlivi-cili-v-rf-10699850.html Посилання скопійоване

Дрони СБУ атакували цілі в Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Основне:

Дрони СБУ атакували російські нафтоперекачувальні станції

Уражені станції зупинили свою роботу

У ніч на 20 вересня українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій на території країни-агресора Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела.

Відомо, що операцію реалізували бійці СБУ спільно з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

відео дня

Внаслідок атаки дронів були уражені нафтоперекачувальні станції нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", які залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ.

Що потрапило під удар:

станція "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградська область Росії);

станція "Совхозная-2" (н.п. Прогрес, Самарська область);

лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська область).

"Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти", – заявив співрозмовник.

Як повідомляє джерело, СБУ продовжує "успішно" атакувати дронами російські НПЗ та нафтоперекачувальні станції.

"Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі", – резюмували в СБУ.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 18 вересня в Росії пролунали вибухи після масованої атаки дронів. Було зафіксовано влучання в районі нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Також у Ростовській області зникло світло, а в аеропортах оголошували план "Килим".

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові завдають ударів по нафтових об'єктах Росії: заводах, терміналах і нафтобазах. Ці атаки значно послаблюють нафтову галузь РФ, яка є надзвичайно важливою для забезпечення її окупаційних сил.

Читайте також:

Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред