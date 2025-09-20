'Перекрили крани': дрони СБУ атакували важливі цілі в РФ

Основне:
- Дрони СБУ атакували російські нафтоперекачувальні станції
- Уражені станції зупинили свою роботу
У ніч на 20 вересня українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій на території країни-агресора Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела.
Відомо, що операцію реалізували бійці СБУ спільно з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Внаслідок атаки дронів були уражені нафтоперекачувальні станції нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", які залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ.
Що потрапило під удар:
- станція "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградська область Росії);
- станція "Совхозная-2" (н.п. Прогрес, Самарська область);
- лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська область).
"Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти", – заявив співрозмовник.
Як повідомляє джерело, СБУ продовжує "успішно" атакувати дронами російські НПЗ та нафтоперекачувальні станції.
"Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі", – резюмували в СБУ.
Удари вглиб Росії - новини за темою
Як писав Главред, у ніч на 18 вересня в Росії пролунали вибухи після масованої атаки дронів. Було зафіксовано влучання в районі нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Також у Ростовській області зникло світло, а в аеропортах оголошували план "Килим".
Нагадаємо, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові завдають ударів по нафтових об'єктах Росії: заводах, терміналах і нафтобазах. Ці атаки значно послаблюють нафтову галузь РФ, яка є надзвичайно важливою для забезпечення її окупаційних сил.
Про джерело: Радіо Свобода
Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.
