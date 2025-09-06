В Україні можуть з'явитися війська Китаю: чому це погана історія

Усе йде до того, що в Україні з'явиться миротворча місія під егідою ООН, вважає Валерій Клочок.

Китайські війська можуть з'явитися на лінії розмежування в Україні - експерт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

В Україні може з'явитися миротворча місія ООН

Війська Китаю можуть з'явитися на лінії розмежування

Місія ООН - погана історія для України

Гарантії безпеки для України будуть розроблятися за участю США і Китаю. Усе йде до того, що на лінії розмежування з'явиться миротворча місія під мандатом ООН, включно з китайськими військами. Насправді, це погана історія. Про це заявив керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок.

"Думаю, без цього не обійдеться"

В інтерв'ю Главреду він розповів, що гарантії безпеки для України, найімовірніше, будуть розроблятися в рамках широкої угоди між США і Китаєм.

"Так. Думаю, без цього не обійдеться. З великою повагою ставлюся до ініціатив, які напрацьовуються в Європі та США, але там чудово розуміють, що без третіх країн питання вирішити не вдасться", - зазначив Клочок.

Китайські війська і місія ООН

На його думку, все йде до того, що в Україні з'являться китайські війська на лінії розмежування і миротворча місія ООН. Це погана історія, оскільки за час існування Організації подібні місії були сумнівними з точки зору ефективності.

"Ми з колегами в рамках аналітичного центру Вежа ще два роки тому говорили про те, що на лінії розмежування можуть з'явитися китайські війська. Це погана історія для України, але, на жаль, усе рухається до появи місії під мандатом Організації об'єднаних націй. Чому на жаль? Тому що за весь період існування ООН ефективність миротворчих місій не нульова, але дуже сумнівна", - підкреслив Валерій Клочок. Коротко про позицію Китаю щодо російсько-української війни / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що 26 держав готові відправити або підтримати відправку своїх військ в Україну для забезпечення гарантій безпеки. За його словами, сили будуть розгорнуті не на лінії фронту.

Пізніше такий намір союзників підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

"Поруч із нами вся вільна Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, інші партнери у світі. Наш результат: уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку. Вдячний усім лідерам за нашу спільну роботу", - сказав Зеленський і додав, що спочатку потрібно примусити Росію до миру за допомогою санкцій колективного Заходу.

Іноземні війська, мовляв, стануть законними цілями для ураження, сказав глава Кремля Володимир Путін.

"Якщо там будуть з'являтися війська, особливо зараз - це будуть законні цілі для їхнього ураження", - пригрозив Путін.

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

