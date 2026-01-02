Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС

Марія Николишин
2 січня 2026, 13:57
503
Українці відповіли, на які можливі компроміси для досягнення миру з Росією вони згодні.
Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС
Опитування щодо територіальних поступків / колаж: Главред, фото: УНІАН, deepstatemap

Коротко:

  • КМІС провів опитування щодо територіальних поступок
  • Так, 53% українців категорично проти територіальних поступок
  • Однак, 33% в цілому готові до певних територіальних втрат

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 26 листопада по 29 грудня 2025 року провів опитування серед українців, щодо територіальних поступок.

Так, за даними опитування, 53% українців категорично проти територіальних поступок, 33% в цілому готові до певних територіальних втрат, а 14% не змогли визначитися із думкою. Водночас 39% готові до заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій частиною РФ.

відео дня

Соціологи зазначають, що є декілька інтерпретацій "територіальних поступок", тому у травні-червні 2025 року вперше крім оригінального моніторингового запитання також сформулювали три альтернативні формулювання, де більш чітко конкретизували, що мають на увазі під "територіальними поступками".

Таким чином, якщо мова йде про офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то більшість (58%) будуть проти. Готові прийняти – 25% (мова йде про "окремі території", а не всі окуповані території; залежно від територій може бути істотна диференціація). Порівняно з початком жовтня 2025 року частка тих, хто готовий до таких втрат, не змінилася (була 24%). Проте стало менше тих, хто категорично відкидає варіант (з 67% до 58%), але за рахунок зростання невизначеності (з 9% до 17% стало більше тих, хто не зміг визначитися із своєю думкою).

Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС
Опитування КМІС / фото: скріншот

Також переважна більшість – 66% – відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти це лише 18%.

У випадку варіанту із заморожуванням лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Росії, то 50% категорично відкидають такий варіант, а готові на нього – 39%.

Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС
Опитування КМІС / фото: скріншот

Чи закінчать війну територіальні поступки

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявляв, що будь-які спроби умиротворити Кремль шляхом територіальних поступок не дадуть результату.

За його словами, Кремль неодноразово демонстрував неспроможність дотримуватися підписаних угод. Тому навіть повна передача Донецької області не стала б фіналом агресії.

Питання територій - що відомо

Як повідомляв Главред, народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Роман Костенко говорив, що запропонована США модель мирної угоди, що передбачає створення "демілітаризованої зони" на Донбасі, несе ризики повторення помилок Будапештського меморандуму та не гарантує Україні жодної реальної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що питання можливих територіальних рішень має визначати народ України через вибори або референдум.

Заступник керівника Офісу президента Олександр Бевз раніше повідомляв, що Україна не визнає російську окупацію жодних територій і не погодиться на зміни до Конституції в рамках потенційної мирної угоди.

Читайте також:

Про джерело: КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - українське товариство з обмеженою відповідальністю з центром у Києві. Спеціалізація - соціологічні дослідження. Проводить соціекономічні, маркетингові та політичні дослідження. Також КМІС займається дослідженнями здоров'я, консалтингом та аудитом досліджень.

Компанія була заснована 1990 року як дослідницький центр Соціологічної асоціації України. Стала Київським міжнародним інститутом соціології 1992 року, коли партнером Центру став Paragon Research International.

Компанія провела понад 300 фокус-груп. Щороку проводиться приблизно 70-80 кількісних досліджень, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

окуповані территории КМИС новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

14:47Україна
Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС

Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС

13:57Війна
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента: перші деталі

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента: перші деталі

13:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Почали відкачувати": відомий український співак мало не помер у новорічну ніч

"Почали відкачувати": відомий український співак мало не помер у новорічну ніч

"За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак

"За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стерти

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стерти

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Останні новини

14:58

Рис вийде набагато смачнішим: секретний спосіб приготування

14:52

Журналіст розкритикував ідею Кабміну дозволити продаж ліків на АЗС

14:47

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

14:22

Комік Марк Куцевалов став пекарем інклюзивної пекарні в шоу "Місія впоратися"Відео

14:21

Чи реально перезакріпити номер з мотоцикла за авто: в МВС розставив крапки над "і"

У Трампа є шанс дати задню: Жовтенко - про наслідки "атаки" на резиденцію ПутінаУ Трампа є шанс дати задню: Жовтенко - про наслідки "атаки" на резиденцію Путіна
14:02

Фіналістку "Холостяка" зафільмували в поцілунку з відомим співаком - хто це був

13:57

Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС

13:57

Українцям нагадали про простий спосіб зробити взуття не слизьким взимку

13:47

Наталка Денисенко поділилася інтимним і розтанула в обіймах нового обранця

Реклама
13:42

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента: перші деталі

12:55

Окупанти готуються до нового штурму на Донеччині: військові оцінили загрозу

12:39

Не лише "борулька": як правильно сказати українською "сосулька"Відео

12:38

Анджеліна Джолі залишає Голлівуд - подробиці

12:19

Скільки пального витрачається на прогрів авто взимку: неочікувані цифри

12:19

В Україні почали приймати заявки на виплату "дитячих" 50 тисяч гривень - деталі

12:00

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році

11:58

"Поки в теплі побухаємо": Марічка Падалко висловилася про заброньованих чоловіків

11:35

Чи можна приходити до храму без хустки і не в спідниці - чесна відповідь священникаВідео

11:27

Дочку зірки "Люди в чорному" знайшли мертвою в Новий рік - що сталося

11:25

Температура стрибатиме від −12 до +11 градусів: коли погода здивує українців

Реклама
11:03

РФ готує масштабну провокацію з жертвами, щоб зірвати мирні переговори

10:42

Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

10:36

Забудьте про "яблоко от яблони недалеко падает": українські варіанти відомої фразиВідео

10:29

Китайський гороскоп на завтра 3 січня: Щурам - суперечки, Кроликам - страх

10:24

Золота карета та монети: чому скарби Івана Мазепи не можуть знайти уже 300 років

10:21

Надін "у прольоті": Тараса Цимбалюка підловили на відпочинку з іншою дівчиною

09:40

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

09:37

Європа мовчить: експерт пояснив позицію Заходу щодо "атаки" на резиденцію Путіна

09:26

Наймасованіша атака РФ на Запоріжжя: пошкоджені будинки та ТЦ, деталіФото

08:58

Коли Трамп почне адекватно реагувати на брехню ПутінаПогляд

08:56

Хочуть просунутися у бік міста: росіяни активно штурмують один напрямок

08:44

Гороскоп на завтра 3 січня: Стрільцям - вигідна угода, Водоліям - суперечки

08:13

Вступ до НАТО Україні не світить: в Словаччині вийшли з зухвалою заявою

08:04

Цілями могли стати два НПЗ: Самарську область РФ трусило від вибухівВідео

07:03

План Трампа не спрацює: генерал назвав єдину умову закінчення війни

06:33

Чого чекати від 2026 року?Погляд

05:50

Переможниця "Мастер Шеф" з'явилась у військовій формі - що вона повідомила

05:09

Звичайні люди не могли таке купити: які продукти в СРСР були доступні лише "обраним"Відео

04:22

Як підігріти їжу, коли немає світла за 5 хвилин: маленька хитрість з ситом

03:34

Не "права" і не "прицеп" - як правильно українською говорити про авто

Реклама
02:30

Сенсація з NASA: життя несподівано вижило там, де йому не залишили жодного шансу

01:11

Пролунали вибухи, виникли пожежі: Росія атакувала Запоріжжя, що відомоФотоВідео

00:08

Аеропорти на паузі: росіяни скаржаться на атаку дронів у Москві, деталі

01 січня, четвер
23:45

Більше витрат, ніж заощаджень: чотири "гібрида", які можуть розчарувати

22:19

РФ приволочила "докази", щоб переконати США в "атаці" на резиденцію Путіна

21:50

Чим пояснити боягузливу бездіяльність американських військових моряків?Погляд

21:31

Графіки відключень у Дніпрі та області на 2 січня: коли і де вимикатимуть світлоФото

21:28

"Я вирішила": Настя Каменських остаточно розриває зв'язок із минулим

20:38

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стертиВідео

20:19

Загроза під білим покривом: коли надлишок снігу може завдати шкоди рослинамВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти