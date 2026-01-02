Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС

Українці відповіли, на які можливі компроміси для досягнення миру з Росією вони згодні.

Опитування щодо територіальних поступків / колаж: Главред, фото: УНІАН, deepstatemap

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 26 листопада по 29 грудня 2025 року провів опитування серед українців, щодо територіальних поступок.

Так, за даними опитування, 53% українців категорично проти територіальних поступок, 33% в цілому готові до певних територіальних втрат, а 14% не змогли визначитися із думкою. Водночас 39% готові до заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій частиною РФ.

Соціологи зазначають, що є декілька інтерпретацій "територіальних поступок", тому у травні-червні 2025 року вперше крім оригінального моніторингового запитання також сформулювали три альтернативні формулювання, де більш чітко конкретизували, що мають на увазі під "територіальними поступками".

Таким чином, якщо мова йде про офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то більшість (58%) будуть проти. Готові прийняти – 25% (мова йде про "окремі території", а не всі окуповані території; залежно від територій може бути істотна диференціація). Порівняно з початком жовтня 2025 року частка тих, хто готовий до таких втрат, не змінилася (була 24%). Проте стало менше тих, хто категорично відкидає варіант (з 67% до 58%), але за рахунок зростання невизначеності (з 9% до 17% стало більше тих, хто не зміг визначитися із своєю думкою).

Опитування КМІС / фото: скріншот

Також переважна більшість – 66% – відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти це лише 18%.

У випадку варіанту із заморожуванням лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Росії, то 50% категорично відкидають такий варіант, а готові на нього – 39%.

Опитування КМІС / фото: скріншот

Чи закінчать війну територіальні поступки

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявляв, що будь-які спроби умиротворити Кремль шляхом територіальних поступок не дадуть результату.

За його словами, Кремль неодноразово демонстрував неспроможність дотримуватися підписаних угод. Тому навіть повна передача Донецької області не стала б фіналом агресії.

Питання територій - що відомо

Як повідомляв Главред, народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Роман Костенко говорив, що запропонована США модель мирної угоди, що передбачає створення "демілітаризованої зони" на Донбасі, несе ризики повторення помилок Будапештського меморандуму та не гарантує Україні жодної реальної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що питання можливих територіальних рішень має визначати народ України через вибори або референдум.

Заступник керівника Офісу президента Олександр Бевз раніше повідомляв, що Україна не визнає російську окупацію жодних територій і не погодиться на зміни до Конституції в рамках потенційної мирної угоди.

Про джерело: КМІС Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - українське товариство з обмеженою відповідальністю з центром у Києві. Спеціалізація - соціологічні дослідження. Проводить соціекономічні, маркетингові та політичні дослідження. Також КМІС займається дослідженнями здоров'я, консалтингом та аудитом досліджень. Компанія була заснована 1990 року як дослідницький центр Соціологічної асоціації України. Стала Київським міжнародним інститутом соціології 1992 року, коли партнером Центру став Paragon Research International. Компанія провела понад 300 фокус-груп. Щороку проводиться приблизно 70-80 кількісних досліджень, пише Вікіпедія.

