Мир "в обмін" на території: Україна визначила "червоні лінії" для переговорів

Юрій Берендій
26 листопада 2025, 19:11
В Офісі президента окреслили "червоні лінії" для переговорів щодо потенційної мирної угоди для завершення війни РФ проти України.
Україна визначила "червоні лінії" для переговорів щодо мирного плану закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Україна не визнає російську окупацію жодних територій і не погодиться на зміни до Конституції в рамках потенційної мирної угоди. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олександр Бевз в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми озвучили, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде", - сказав він.

Він підкреслив, що такі позиції є "червоними лініями", визначеними українським народом.

"Тут нема про що говорити з української точки зору. Побачимо, що вдасться сформулювати в результаті цього переговорного процесу. Але позиція керівництва держави, мені здається, не змінилась у цьому питанні", - зазначив Бевз.

Заступник керівника ОП зазначив, що питання територіальної цілісності залишаються принциповими й не підлягають обговоренню.

За словами Бевза, делікатні аспекти мирного плану США мають вирішувати безпосередньо президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Чому з'явився американський мирний план - думка експерта

Як писав Главред, активізації адміністрація Трампа в питанні узгодження плану завершення війни Росії проти України зумовлена внутрішнім скандалом у США і спробою медійно відвернути увагу від теми "плівок Епштейна".

За словами експерта, Трампу байдуже до проблем України; його турбує власна ситуація в США, яка для нього значно складніша та небезпечніша за будь-які корупційні скандали в Україні, адже він фігурує у "плівках Епштейна".

"Люди, знайомі зі змістом плівок, відзначають, що Трамп там згадується досить часто і в досить пікантних ситуаціях. Тому ця швидкість із спробою укласти мирну угоду – це спроба перебити тему "плівок Епштейна"", - вказує він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп зазначив, що головною поступкою росіян в рамках мирного плану для закінчення війни буде фактичне припинення воєнних дій з боку РФ.

У Женеві відбулися переговори делегацій України, США та провідних європейських країн, де погодили новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Втім, найчутливіші політичні питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть вже на рівні прямих зустрічей президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Як вказує The Telegraph, за непідтвердженими даними, така зустріч може відбутися цього тижня у Вашингтоні.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що для Києва важливо розрізняти офіційні документи та те, що відбувається навколо переговорного процесу.

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Мирний план Трампа


Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

Здоров'я може різко погіршиться: Україна під атакою жорсткої магнітної бурі

Здоров'я може різко погіршиться: Україна під атакою жорсткої магнітної бурі

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі




