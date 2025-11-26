Мир 'в обмін' на території: Україна визначила 'червоні лінії' для переговорів

В Офісі президента окреслили "червоні лінії" для переговорів щодо потенційної мирної угоди для завершення війни РФ проти України.

Україна визначила "червоні лінії" для переговорів щодо мирного плану закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

В Офісі президента назвали "червоні лінії" України на переговорах

"Чутливі" питання будуть обговорюватись на зустрічі Трампа і Зеленського

Україна не визнає російську окупацію жодних територій і не погодиться на зміни до Конституції в рамках потенційної мирної угоди. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олександр Бевз в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми озвучили, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде", - сказав він.

Він підкреслив, що такі позиції є "червоними лініями", визначеними українським народом.

"Тут нема про що говорити з української точки зору. Побачимо, що вдасться сформулювати в результаті цього переговорного процесу. Але позиція керівництва держави, мені здається, не змінилась у цьому питанні", - зазначив Бевз.

Заступник керівника ОП зазначив, що питання територіальної цілісності залишаються принциповими й не підлягають обговоренню.

За словами Бевза, делікатні аспекти мирного плану США мають вирішувати безпосередньо президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Чому з'явився американський мирний план - думка експерта

Як писав Главред, активізації адміністрація Трампа в питанні узгодження плану завершення війни Росії проти України зумовлена внутрішнім скандалом у США і спробою медійно відвернути увагу від теми "плівок Епштейна".

За словами експерта, Трампу байдуже до проблем України; його турбує власна ситуація в США, яка для нього значно складніша та небезпечніша за будь-які корупційні скандали в Україні, адже він фігурує у "плівках Епштейна".

"Люди, знайомі зі змістом плівок, відзначають, що Трамп там згадується досить часто і в досить пікантних ситуаціях. Тому ця швидкість із спробою укласти мирну угоду – це спроба перебити тему "плівок Епштейна"", - вказує він.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп зазначив, що головною поступкою росіян в рамках мирного плану для закінчення війни буде фактичне припинення воєнних дій з боку РФ.

У Женеві відбулися переговори делегацій України, США та провідних європейських країн, де погодили новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Втім, найчутливіші політичні питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть вже на рівні прямих зустрічей президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Як вказує The Telegraph, за непідтвердженими даними, така зустріч може відбутися цього тижня у Вашингтоні.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що для Києва важливо розрізняти офіційні документи та те, що відбувається навколо переговорного процесу.

Інші новини:

