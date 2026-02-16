Рус
Росіяни намагаються взяти у "клешні" одразу два міста: відомі маршрути штурмів

Марія Николишин
16 лютого 2026, 16:13
Росіяни продовжують спроби руху малими штурмовими групами.
Росіяни намагаються взяти у 'клешні' одразу два міста: відомі маршрути штурмів
Росіяни хочуть взяти у "клешні" Покровськ та Мирноград / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне:

  • Росіяни не відмовляються від наміру захопити Покровськ та Мирноград
  • Ворог посилив тиск з боку населених пунктів Котлине та Родинське
  • Українські військові протидіють намірам окупантів

Армія країни-агресора Росії активізувала зусилля із охоплення Покровська та Мирнограду так званими "клешнями". Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що росіяни посилили тиск з боку населених пунктів Котлине та Родинське.

відео дня

Зокрема, у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ українські штурмовики спільно з іншими складовими Сил оборони протидіють намірам ворога - проводять посилену аеророзвідку та додатково мінують ймовірні маршрути просування противника.

"Одночасно росіяни продовжують спроби руху малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного. При просочуванні на околиці цього населеного пункту Сили оборони виявляють та знищують ворога", - йдеться у повідомленні.

У ДШВ додали, що днями на північ від Покровська було зафіксоване проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи в район фермерських господарств. У результаті контрдій українські військовослужбовці виявили та знищили противника.

Чи можуть росіяни захопити Покровськ

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі раніше говорив, що Покровськ і Мирноград – це один із найгарячіших напрямків сьогодні.

За його словами, це логістичний вузол, який російські війська намагаються захопити, але не можуть цього зробити.

"Що стосується перспектив російського просування, то російські війська не можуть просуватися – вони йдуть маленькими кроками, які коштують їм 600-1200 осіб убитими на день. З такими втратами і такими крихітними кроками я сумніваюся, що вони зможуть захопити повністю навіть Покровськ", - вважає він.

Росіяни намагаються взяти у 'клешні' одразу два міста: відомі маршрути штурмів
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState говорили, що армія РФ просунулась біля села Новомиколаївка Удачненської селищної громади Покровського району Донецької області.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявляв, що українські військові досягли тактичних успіхів на одній з ключових ділянок фронту. Противник зазнав низки поразок, зокрема в районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку.

Крім того, російські окупанти заявляли нібито про свою присутність у місті Костянтинівка, що знаходиться в Донецькій області. Також ворог повідомляв про контроль над зруйнованим залізничним вокзалом. Однак у 19-му армійському корпусі спростували цю інформацію та наголосили, що вона не відповідає дійсності.

Читайте також:

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

